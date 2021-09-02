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Как сделать так, чтобы ногти не желтели

02.09.2021

Состояние ногтей может многое рассказать о здоровье человека. Поэтому о них следует заботиться особенно тщательно, чтобы любое отклонение от нормы могло своевременно подать нам нужный сигнал. Почему желтеют ногти, рассказали эксперты «Все буде добре». Читайте в материале.

почему желтеют ногти

Сами по себе ногти представляют собой твердую поверхность, состоящую из толстого слоя эпидермальных клеток, из которых состоит наша кожа. Эти клетки «заполнены» белком кератином.

Точно так же, как и коже, ногтям для того, чтобы быть здоровыми, нужен кислород. Именно через него и проникает в ногтевую пластину кератин.

Изменения формы и цвета ногтей могут свидетельствовать о том, что со здоровьем что-то не в порядке. Стоит ли бить тревогу, если ваши ногти начали желтеть? Безусловно, стоит!

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Самые распространенные причины пожелтения ногтевой пластины – это:

  • псориаз;
  • грибковая инфекция;
  • заболевание легких;
  • последствия многолетнего курения;
  • частое использование лака для ногтей.

И если мы говорим о женском здоровье, хочется немного подробнее рассмотреть последний пункт.

ногти без лака

Почему ногти желтеют из-за лака?

Пожелтение ногтей из-за лака происходит из-за некоторых химических веществ, содержащихся в средстве красоты. Эти добавки призваны способствовать легкому нанесению лака, его быстрому высыханию, а также блеску и длительности носки.

Ноготь поглощает пигменты, содержащиеся в лаках. Это могут быть разные оттенки – все зависит от того, каким цветом покрыта ваша ногтевая пластина. А желтизна появляется из-за пигмента, который в узких кругах называют «ржавчина». Так происходит потому, что большинство производителей лаков для ногтей используют оксиды железа.

Поскольку кератин обладает способностью поглощать жидкости, ваши ногти поглощают и оксиды железа. В результате ногтевая пластина становится желтоватой или коричневатой даже после того, как лака на ногтях уже нет.

Вредно ли это для здоровья?

Со временем ногтевая пластина отрастает и желтоватые оттенки пропадают. Уберечься от этого побочного эффекта поможет прозрачный лак, который следует наносить на ноготь перед тем, как покрыть его цветом. Ну, и обращайте, конечно, внимание на качество продукта для красоты.

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Если же лак стерт, а новый отросший ноготь все еще не радует вас здоровым цветом и натуральным блеском, не медлите с визитом к врачу! Изменения ногтевой пластины могут быть симптомом проявления опасных заболеваний, и чем раньше вы начнете лечение, тем будет лучше.

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