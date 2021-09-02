Гороскоп на 3 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 3 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы будете намерены твердо отстаивать свою точку зрения, поскольку верите в то, что только она является правильной. Найдутся люди, которые с этим не согласятся, однако отступать вам не стоит.

Телец

Постарайтесь быть внимательнее к тому, что вы едите и как часто перекусываете. Если есть проблемы со здоровьем, обязательно посетите врача. Также предстоит выяснение отношений с любимым человеком.

Близнецы

С самого утра вы получите очень интересное предложение, однако если отвлечетесь на другие дела, то упустите его. Не отказывайтесь от поездок и смело подписывайте документы.

Рак

Этот день будет для вас очень суетным, но счастливым. На работе придется заниматься какими-то бумагами, однако есть вероятность выполнения плана раньше обычного. Если вы одиноки, то в пятницу в любви вас ждет удача.

Лев

Вы оцените этот день, как загадочный. Вопросов будет много, однако они будут совсем не трудными. Разобраться в них поможет вам товарищ. Если обещали что-то родным, обещание нужно сдержать.

Дева

День для вас выдастся очень трудным, однако вы станете мастером по решению проблем. Не стоит общаться с теми людьми, которые вам совершенно неинтересны. Вечером ждите приятных сюрпризов.

Весы

Эмоции будут захлестывать вас через край, что помешает выполнению очень важного и ответственного задания. Постарайтесь держать себя в руках, потому что даже валерьянка вам не поможет. Сходите вечером на пешеходную прогулку и обойдитесь без телефонных разговоров.

Скорпион

Звезды вам не предсказывают никаких неприятностей, значит, день пройдет просто великолепно. Однако не стоит забывать про дела, которые вы начали еще несколько дней назад. Обязательно выполните все ваши обещания. Постарайтесь не вступать в конфликты.

Стрелец

Этот день стоит посвятить своему здоровью. Даже если нет никаких серьезных проблем, займитесь общим оздоровлением. Новые знакомства вам не рекомендуются. Полностью откажитесь от алкоголя.

Козерог

Если вы хотите найти свою правильную и прямую дорогу, постарайтесь принимать тщательно обдуманные и разумные решения. Если какие-то мелочи мешают выполнять вам работу, постарайтесь не обращать на них внимания. Не откладывайте визит к врачу, если есть проблемы со здоровьем.

Водолей

Постарайтесь никому не рассказывать о своих планах, а также сами прекратите мечтать, иначе потеряете свою удачу и возможную новую работу. На высокий доход пока рассчитывать не стоит.

Рыбы

День будет полон критики, поэтому попытайтесь себя защитить. Постарайтесь эмоционально не сдаваться. Есть риск потери дохода, задумайтесь о поиске подработок.

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