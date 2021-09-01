Поздравления с 1 сентября в стихах

1 сентября 2021 года для всех детей наступает волшебное время – начинается школа! Мы предлагаем вам подборку поздравлений на 1 сентября 2021 в стихах для учителей и школьников.

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Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

***

Учитель! И этим все сказано нам,

Не выразить чувства словами.

Мы с вами бесстрашно парим по волнам,

Согретые знаний лучами.

В День знаний вам искренне дарим цветы,

Что осенью щедро согреты.

И с вами возводим мы знаний мосты,

И ценим от вас все советы.

***

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

***

День особенный сегодня —

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.

***

На «отлично» чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.

***

Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

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