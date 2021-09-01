Гороскоп на 2 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 2 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

В этот день может возникать много недомолвок в общении с людьми. Прежде чем принимать окончательные решения в серьезных делах, стоит проконсультироваться со специалистами. У одиноких представителей знака не будет отбоя от поклонников, но лучше не провоцировать их на мысли о том, чему не бывать.

Телец

При выполнении рабочих задач у вас могут возникнуть вопросы, которые придется решать срочным образом. Не исключено, что отправитесь на какое-то развлекательное мероприятие, где может возникнуть неловкая ситуация. Возможно, коллега удивит всех на работе неожиданной новостью.

Близнецы

В этот день лучше не общаться с теми, кто вам не особо приятен. Как только вы начнете выходить из себя, сразу же почувствуете атмосферу непонимания и сопротивления. Постарайтесь быть невозмутимыми в разговорах и не показывать темные стороны своего характера, ― это поможет завести полезное знакомство.

Рак

Высокая вероятность совершения ошибок, но вы их заметите и исправите раньше, чем из-за них возникнут проблемы. Не нужно торопиться с ответом на важный вопрос, если вами пытаются помыкать. Используйте вашу харизму и коммуникабельность — и вы станете душой компании.

Лев

В этот день стоит быть добрее по отношению к близким людям. Не скупитесь на теплые слова, подарки и знаки внимания. В отношения не помешает внести каплю романтики и страсти. Если будете разбрасываться деньгами, вас могут посчитать легкомысленным человеком.

Дева

Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Научитесь подбирать нужные слова, а не говорить все, что думаете. На работе не удастся избежать конфликта, если резкие высказывания попадут не в те уши.

Весы

У свободных представителей знака появится шанс встретить интересного человека. Постарайтесь быть собой в любой ситуации, потому что даже малейшая игра на публику обернется против вас. Не упускайте из виду знаки судьбы, потому что они точно не случайны.

Скорпион

Вы можете стать душой любой компании и зарядить оптимизмом окружающих, если будете беспрекословно верить в свои силы. Пейте больше воды и употребляйте больше сезонных овощей и фруктов. Не сидите дома в один из последних теплых вечеров года, активный образ жизни пойдет на пользу.

Стрелец

Вам нужно быть внимательными к родным и друзьям и не навязывать им свои правила игры. Не доверяйте первому мнению о человеке, оно может быть обманчивым. Придется просыпаться пораньше для того, чтобы успеть сделать все запланированные дела.

Козерог

Ваши отношения с начальством могут перейти в более личные и более тесные. Хорошо подумайте, нужно ли вам переходить границы. Стоит забыть о мифе, будто скромность — это хорошее качество. Благодаря самоуверенности достигните высокой цели.

Водолей

День может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Остерегайтесь новых людей, которые непонятным образом попали в вашу компанию. Удачный день для «прокачки» внутреннего мира — почитайте хорошую книгу с необычным сюжетом.

Рыбы

В четверг будут хорошо продвигаться любые, как важные, так и не очень, дела. Если хотите расширить границы своего бизнеса, потратьте немного свободного времени на работу. Придется помочь ребенку адаптироваться к школе после долгой паузы. Вы справитесь.

Больше по теме: Прогноз астрологов на 2021 год

Читайте нас также в Viber и Telegram.