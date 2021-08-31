Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 года поможет вам грамотно подойти к смене прически. Чтобы добиться идеального результата и не навредить волосам, нужно учитывать фазу Луны в сентябре 2021 года. В нашем материале вы узнаете, в какие дни сентября можно смело стричься.

Осенью особенно сильно хочется экспериментировать. Легкие платья, лодочки, плетеные сумки и шляпы обязывают каждую девушку задуматься, а почему бы не украсить свой образ новой прической? Однако стоит помнить, что на состояние ваших волос влияет Луна.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2021 года:

9, 10, 11, 12, 18, 19, 21 и 28 число.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2021 года

В следующие дни лучше воздержаться от стрижки и покраски: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 сентября.

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