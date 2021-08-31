Кокос очень вкусный и ароматный, а особенно если есть его свежим. Но каждый может столкнуться с одной проблемой: как разбить кокос? Своим лайфхаком поделился участник «МастерШеф. Профессионалы» Дима Шевченко, он же Шева Димарик. Пошаговую инструкцию, как разбить кокос, читайте в материале.

Самый простой и действенный метод расколоть кокос – воспользоваться молотком. Вам просто необходимо завернуть плод в полотенце и сделать несколько ударов. Но так вы можете и себя поранить, и смешать сладкую середину с грубой скорлупой кокоса. Как же тогда разбить кокос без особых усилий?

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Как разбить кокос

Сделайте отверстие в верхней части кокоса.

На одной из сторон кокоса есть три углубления. Одно из них более мягкое и именно его вам нужно вычислить. Острым ножом попробуйте потыкать во все три углубления. Когда найдете подходящее, то вставьте в него нож и сделайте отверстие около 1–1,5 сантиметра. Также можете сделать его с помощью обычного гвоздя или отвертки.

Переверните кокос над стаканом.

Внутри кокоса есть сок, который нужно извлечь. Для этого вам необходимо взять любую посуду и перевернуть кокос отверстием вниз. Лучше и удобнее всего использовать чашку или стакан.

Разогрейте духовку.

Чтобы вскрыть кокос без использования молотка и сохранить красивую форму, вам понадобиться духовка. Разогрейте ее до 190 °C.

Разогревайте кокос, пока он не треснет.

Положите кокос на противень и разогревайте его в течение 10 минут. Этого времени должно хватить, чтобы твердая скорлупа кокоса треснула. Если же этого не произошло – продолжайте его греть. Если же вы спешите, то можно использовать и микроволновку. Просто отправьте в нее кокос в подходящей посудине на 3 минуты.

Поместите кокос в полотенце и пакет, а затем ударьте им о твердую поверхность.

Завернутый в полотенце кокос положите в крепкий пакет. Затем несколько раз ударьте о любую твердую поверхность. Кокос должен расколоться на кусочки.

Очистите от скорлупы и кожицы.

Достаньте кокос из полотенца и с помощью ножа аккуратно отделите белую мякоть от скорлупы. После чего обычным ножом или картофелечисткой снимите оставшуюся коричневую кожицу и можете смело лакомиться сладкой мякотью кокоса.

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