Гороскоп на 1 сентября 2021 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 1 сентября от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам не стоит рисковать и ввязываться в сомнительные предприятия. Твердо отстаивайте свои интересы.

Телец

Тельцам экстрасенсы советуют побольше ходить пешком. Так вы можете встретить старого знакомого. По возможности не сидите в офисе, а выполняйте дела дистанционно.

Близнецы

1 сентября звезды помогут многим одиноким Близнецам наладить контакты с симпатичными представителями противоположного пола.

Рак

Вас будет одолевать зависть ― подавляйте это чувство. Полезно настроить себя на позитив. Эмоциональная нагрузка может быть настолько большой, что придется принять успокоительное.

Лев

Вас может попросить о прощении человек, который когда-то вас предал. Не ведитесь на его уловки.

Дева

Среда пройдет спокойно. Не надрывайтесь на работе, и все будет хорошо.

Весы

Весам не стоит никуда спешить. Поддавшись бытовой суете, повышается вероятность осложнить течение какой-то болезни или спровоцировать стресс.

Скорпион

В личной жизни Скорпионов могут ждать приятные известия. 1 сентября станет особенным днем, когда вы сможете почувствовать себя желанными и счастливыми.

Стрелец

Стрельцы в среду просто свихнутся на тотальном контроле. Расслабьтесь и получайте удовольствие от каждого момента. Любые препятствия подвергайте анализу.

Козерог

Сконцентрируйтесь на правильном распределении расходов и объективной оценке ваших доходов. К концу дня у вас появится план действий на сентябрь.

Водолей

Водолеев ждут интересные знакомства и насыщенное общение с людьми. Вы успеете сделать все, что запланировали, если не будете отвлекаться.

Рыбы

У Рыб в среду могут произойти значительные изменения. Вероятно, одно яркое событие может перевернуть ваши планы и направить жизнь в другую сторону.

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