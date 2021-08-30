Поздравления с 1 сентября в стихах
1 сентября 2021 года для всех детей наступает волшебное время – начинается школа! Мы предлагаем вам подборку поздравлений на 1 сентября 2021 в стихах для учителей и школьников.
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Вот и лето пролетело,
Вновь сентябрь наступил.
И торжественно День знаний
Отмечает целый мир.
***
Учитель! И этим все сказано нам,
Не выразить чувства словами.
Мы с вами бесстрашно парим по волнам,
Согретые знаний лучами.
В День знаний вам искренне дарим цветы,
Что осенью щедро согреты.
И с вами возводим мы знаний мосты,
И ценим от вас все советы.
***
Пожелаем вам, ребята,
Лишь пятерок в дневнике,
Сил, здоровья и удачи,
Нужных знаний в голове!
***
День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.
***
На «отлично» чтоб учились,
Вам напутствие даем.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днем.
***
Вдохновенья вам, таланта,
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!
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