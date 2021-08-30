Гороскоп на 31 августа 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит тщательно проверять всю информацию, а кто будет наделен чрезвычайной энергичностью? Читайте гороскоп на 31 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

31 августа вы будете способны обидеть или ущемить интересы близких. Стоит более оптимистично смотреть в будущее и не бояться строить грандиозные планы — многое из того, о чем вы мечтаете, вскоре будет выполнено. Берегите доверие тех, кто вас любит.

Телец

Тельцам 31 августа не стоит начинать что-либо новое и глобальное. Быстрее завершайте ранее начатое и спланированное, иначе затянутые дела так и останутся незавершёнными. Отпустите хоть на некоторое время свои мысли, позвольте себе отдохнуть от работы.

Близнецы

В кругу семьи вы будете чувствовать себя как за каменной стеной. Доверяйте своей интуиции и прислушивайтесь к знакам. Возможно, удивите себя и друзей неожиданным прогнозом, который вскоре сбудется.

Рак

31 августа стоит посвятить построению планов на будущее, разнообразить свой досуг, больше бывать на свежем воздухе. Вечером соберите вокруг себя приятную компанию и постарайтесь оставаться собой. Пейте больше воды, она поможет организму очиститься.

Лев

Вы получите прекрасный шанс улучшить свое материальное положение. Составьте программу для совместного отдыха и развлечений. Многим представителям знака надоест громкое и беззаботное времяпровождение, а значит, пора приступать к работе.

Дева

31 августа вам можно позволить себе определенную долю риска, не опасаясь серьезных последствий. Вечер лучше провести в одиночестве, чтобы спокойно разобраться со своими чувствами и мыслями. Не стоит драматизировать в личных отношениях, нет поводов для волнения.

Весы

Весам стоит сосредоточиться на том, чтобы сформулировать для себя главные задачи и программу достижения цели. Ваша харизма и очарование помогут завести знакомство с интересными, а что важнее — полезными людьми. Не дайте близкому человеку оступиться.

Скорпион

Сейчас вам нужны физические нагрузки, чтобы снимать напряжение. Необходимо разобраться с личными проблемами и скорректировать свое поведение. В личной жизни не бойтесь брать инициативу в свои руки.

Стрелец

У Стрельцов начался хороший период для обучения, повышения квалификации и расширения кругозора. Изменения пойдут только на пользу, если искренне захотите порадовать себя и родных. Не переносите рабочие проблемы на своих близких.

Козерог

В профессиональных вопросах вам не помешает проявить предприимчивость и активность. Не отказывайтесь от общения с родными из-за мелких неурядиц и передряг. Везение сейчас на вашей стороне, используйте это по полной.

Водолей

В этот день с руководящими лицами не стоит вступать в дискуссии и тем более качать права. Будьте готовы к дополнительным расходам, которые вряд ли вас порадуют. Не переживайте из-за финансовых проблем, очень скоро все наладится.

Рыбы

Если вы будете взвешивать свои слова, сможете избежать негативных моментов. Некоторые старые вещи можно выбросить и заменить их на современные. Будьте осторожнее в общении с малознакомыми людьми, не говорите то, что можно будет использовать против вас.

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