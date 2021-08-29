Марк Дробот отмечает день рождения
29.08.2021
Сегодня, 29 августа, актер легендарного сериала «Крепостная» Марк Дробот отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет артиста с праздником.
Всеми любимого актера Марка Дробота зритель впервые увидел в 2006 году. Именно с того времени артист активно начал сниматься в разных проектах. На сегодняшний день его фильмография насчитывает более 30 картин.
Одной из крайних и самых главных ролей Марка является роль в легендарной драме «Крепостная», где он сыграл позитивного героя Николая Дорошенко.
Редакция сайта STB.UA поздравляет Марка Дробота с днем рождения и желает множество творческих успехов и новых достижений в кинематографе!
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