Давно известно, что Луна влияет на нашу жизнь. И если строить планы с помощью лунного календаря, можно с легкостью избежать неприятностей и обезопасить себя от неудач. Читайте в нашем материале лунный календарь удачных дней на сентябрь 2021 года, и пусть каждое утро у вас начинается с улыбки!

Удачные дни в сентябре 2021 года

В сентябре 2021 года будет не так уж много удачных дней, так что к планированию нужно отнестись со всей ответственностью. Но не стоит расстраиваться. Лучше запомните: 8, 9, 14, 15, 16 сентября ― идеальное время для начала новых проектов, покупки недвижимости и любых других важных начинаний.

Неблагоприятные дни в сентябре 2021 года

А вот 7, 10, 11, 12, 21, 26, 27 сентября не рекомендуется совершать каких-либо важных дел, потому что они, скорее всего, будут иметь неблагоприятный исход. Откажитесь в этот период от поездок, заключения браков и других важных событий в вашей жизни.

Нейтральные дни в сентябре 2021 года

Что же касается нейтральных дней, то сентябрь 2021 года пестрит ими, как желтыми листьями на деревьях. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 числа не принесут вам особых перемен в жизни. Ни хороших, на плохих. Так что не возлагайте каких-либо надежд. Это время лучше посвятить планированию и медитации.

Больше по теме: Солнечные и лунные затмения 2021: когда и к чему готовиться

Читайте нас также в Viber и Telegram.