В 2021 году украинцев вновь ждут множество государственных и религиозных праздников, которые объявлены в стране выходными днями. Редакция STB.UA составила список таких выходных, а также связанных с ними переносов рабочих дней. Больше — читайте в нашем материале.

Праздничные дни 2021 года:

1 января — Новый год

7 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю)

8 марта — Международный женский день

1 мая — День труда

2 мая — Пасха

9 мая — День Победы

20 июня — Троица

28 июня — День Конституции Украины

24 августа — День Независимости Украины

14 октября — День защитника Украины

25 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю)

Выходные дни 2021 года в связи с праздниками:

С 1 по 3 января — Новый год.

С 7 по 10 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю); рабочий день с 8 января перенесен на 16 января.

С 6 по 8 марта — Международный женский день.

С 1 по 4 мая — День труда и Пасха.

С 8 по 10 мая — День Победы.

С 19 по 21 июня — Троица.

С 26 по 28 июня — День Конституции Украины.

С 21 по 24 августа — День Независимости Украины; рабочий день с 23 августа перенесен на 28 августа.

С 14 по 17 октября — День защитника Украины; рабочий день с 15 октября перенесен на 23 октября.

С 25 пo 27 декабря — Рождество Христово (по григорианскому календарю).

Таким образом, в 2021 году в Украине будет 250 рабочих дней и 115 официальных нерабочих дней.

Больше по теме: Солнечные и лунные затмения 2021: когда и к чему готовиться