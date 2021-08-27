Топ-3 простых рецептов гуляша из свинины помогут вам удивить своих близких вкусным блюдом. Секреты приготовления свиного гуляша в домашних условиях от участников «МастерШеф» найдете в материале.

Гуляш из свинины

Ингредиенты:

Свинина – 600 г

Лук – 1 шт.

Пшеничная мука – 1 ст. л.

Кетчуп – 3 ст. л.

Вода – 1 стакан

Растительное масло – 3 ст. л.

Черный перец горошком – 6 шт.

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – по вкусу

Лавровый лист – 2 шт.

Петрушка – 3 пучка

Приготовление:

Свинину промыть, обсушить и нарезать кусочками. Лук мелко порубить. В достаточно глубокой сковороде разогреть растительное масло, выложить кусочки свинины и пожарить на сильном огне до золотистости (около 5 минут). Добавить к мясу лук, перемешать, убавить огонь до среднего и жарить еще 5–7 минут. Посолить и поперчить по вкусу, всыпать перец горошком, муку, тщательно перемешать и жарить еще около 3 минут. Добавить кетчуп и хорошо перемешать. Добавить лавровый лист, влить стакан воды комнатной температуры. Дождавшись, когда вода закипит, накрыть крышкой, убавить огонь практически до минимума и тушить 30 минут. Готовое блюдо приправить нарезанной петрушкой.

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Свиной гуляш в сметанном соусе

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 2 ст. л.

Свинина – 700 г

Сметана 20% – 2 ст. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Соль – щепотка

Измельченные помидоры в собственном соку – 3 ст. л.

Лук – 1 головка

Вода – 1 стакан

Приготовление:

Лук мелко нарезать, обжарить. Добавить свиной гуляш, затем щепотку соли, жарить всё минут 10. Добавить томаты и воду, тушить около 40 минут. Для соуса к гуляшу добавить сметану, перемешать, добавить муку, помешать и добавить перец по вкусу.

Гуляш из свинины с томатом

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Свинина – 500 г

Томатная паста – 1 ст. л.

Бульон – 1 стакан

Растительное масло – по вкусу

Специи – по вкусу

Приготовление:

Мясо промыть, промокнуть бумажным полотенцем. Мелко нарезать поперек волокон кусочками 1х3 см. На раскаленную сковороду налить подсолнечное масло и обжарить мясо на сильном огне в течение 2–3 минут до появления золотистой корочки. Мяса на сковороде должно быть столько, чтобы оно лежало в один слой, а между кусочками было небольшое расстояние. Лук мелко порезать и добавить в мясо, убавив огонь до среднего. После того, как лук станет прозрачным, развести в стакане кипятка бульон. Залить мясо бульоном. Накрыть крышкой и оставить тушиться на слабом огне в течение часа. По мере выкипания жидкости подливать кипяток (сырой холодной водой можно испортить вкус блюда). За пять минут до готовности добавить специи (например, зиру, лавровый лист, перец горошком и соль), томатную пасту и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и тушить 5 минут.

Приятного аппетита!

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