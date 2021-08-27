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Гороскоп на 28 августа 2021 года

27.08.2021

Гороскоп на 28 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно прислушаться к мнению более опытных людей, а кто может получить приятные известия? Читайте гороскоп на 28 августа от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

Овнам звёзды сулят приятные перемены в жизни. Вас ожидает многообещающее знакомство. Есть смысл заняться своим внешним видом, отказаться от вредной пищи и посетить стилиста. 

Телец 

День стоит посвятить своей семье. Проведите как можно больше времени с детьми или внуками. Не лишней будет прогулка в парке или лесу. Свежий воздух полезен.  

Близнецы 

День обещает много приятных перемен в жизни. Вам с легкостью удастся решить сложные вопросы. А четкий план поможет избежать мелких неприятностей. 

Рак

Ракам звёзды советуют позаботиться о себе. Хватит пытаться всем угодить. Начните с собственных желаний. Поход в кино или вечер в тишине с книгой в руках  ― то, что вам сейчас нужно.  

Лев

Не лучший день для смены имиджа. Однако в остальных сферах все прекрасно. Начальство довольно, вторая половинка окружит вас заботой, а дети заставят собой гордиться. Наслаждайтесь жизнью. 

Дева 

Дев ждет очень насыщенный день. Всего за несколько часов вам удастся переделать гору работы. И пусть вы погрязнете в рутине, зато вечером останетесь довольны собой. 

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Весы 

Звезды советуют сосредоточить все свое внимание на важных делах. Не ждите помощи от коллег и близких. Вечером возможно возвращение долга. 

Скорпион 

Прекрасный день для реализации давно задуманных планов. Вы сможете заручиться поддержкой начальства. Так что успех в делах вам обеспечен. 

Стрелец 

Стрельцов ожидает не очень приятный день. Плохие вести, которые принесет вам утром нежданный гость, полностью изменят ваши планы. Не в лучшую сторону.  

Козерог 

День наполнения положительной энергией. Звезды советуют помедитировать и подумать, чего вы на самом деле хотите от жизни. Откажитесь от принятия любых решений. 

Водолей 

Для того, чтобы достичь желаемого результата, вам необходимо прислушиваться к мнению более опытных людей. Снимите корону. Она мешает. Вы не самый умный человек на этой планете. 

Рыбы 

В погоне за успехом не стоит забывать о простых, но важных человеческих качествах. Большие деньги не принесут счастья, если его не будет с кем разделить. 

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