Гороскоп на 28 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно прислушаться к мнению более опытных людей, а кто может получить приятные известия? Читайте гороскоп на 28 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам звёзды сулят приятные перемены в жизни. Вас ожидает многообещающее знакомство. Есть смысл заняться своим внешним видом, отказаться от вредной пищи и посетить стилиста.

Телец

День стоит посвятить своей семье. Проведите как можно больше времени с детьми или внуками. Не лишней будет прогулка в парке или лесу. Свежий воздух полезен.

Близнецы

День обещает много приятных перемен в жизни. Вам с легкостью удастся решить сложные вопросы. А четкий план поможет избежать мелких неприятностей.

Рак

Ракам звёзды советуют позаботиться о себе. Хватит пытаться всем угодить. Начните с собственных желаний. Поход в кино или вечер в тишине с книгой в руках ― то, что вам сейчас нужно.

Лев

Не лучший день для смены имиджа. Однако в остальных сферах все прекрасно. Начальство довольно, вторая половинка окружит вас заботой, а дети заставят собой гордиться. Наслаждайтесь жизнью.

Дева

Дев ждет очень насыщенный день. Всего за несколько часов вам удастся переделать гору работы. И пусть вы погрязнете в рутине, зато вечером останетесь довольны собой.

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Весы

Звезды советуют сосредоточить все свое внимание на важных делах. Не ждите помощи от коллег и близких. Вечером возможно возвращение долга.

Скорпион

Прекрасный день для реализации давно задуманных планов. Вы сможете заручиться поддержкой начальства. Так что успех в делах вам обеспечен.

Стрелец

Стрельцов ожидает не очень приятный день. Плохие вести, которые принесет вам утром нежданный гость, полностью изменят ваши планы. Не в лучшую сторону.

Козерог

День наполнения положительной энергией. Звезды советуют помедитировать и подумать, чего вы на самом деле хотите от жизни. Откажитесь от принятия любых решений.

Водолей

Для того, чтобы достичь желаемого результата, вам необходимо прислушиваться к мнению более опытных людей. Снимите корону. Она мешает. Вы не самый умный человек на этой планете.

Рыбы

В погоне за успехом не стоит забывать о простых, но важных человеческих качествах. Большие деньги не принесут счастья, если его не будет с кем разделить.

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