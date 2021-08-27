Что подарить на день рождения мужу: топ-10 идей
Что подарить мужу на день рождения — этим вопросом задаются тысячи женщин ежедневно. Что подарить любимому человеку, если запас вариантов исчерпан, а до заветной даты осталось несколько дней? Топ-10 идей оригинальных подарков читайте далее в нашем материале.
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День рождения — один из самых значимых праздников в жизни каждого человека. Нам всегда хочется порадовать близких в этот день чем-то особенным и запоминающимся. Предлагаем вам топ-10 вариантов неординарных подарков ко дню рождения возлюбленного.
Подарочный набор для хобби
Мужчины очень серьезно относятся к своим увлечениям. Будь то коллекционирование разноцветных носков либо увлечение рыбалкой. Каждый муж по достоинству оценит заботу и внимание, с которыми вы подготовите подарочный набор для хобби.
Для оформления подарка вам подойдут как картонные коробки, так и деревянные с принтом на свой вкус. Внутрь можно положить подушку из конфетти или другой наполнитель для подарочных коробок.
Наполните коробку полезными и милыми предметами, подходящими для его хобби. К примеру, если это увлечение космосом:
- Коробочка шоколадных конфет, оформленных в виде солнечной системы
- Сертификат на экскурсию в планетарий
- Носки с рисунком космонавта
- Настольный светильник «Звездное небо»
Не бойтесь экспериментировать!
Подарок для любителей алкогольных напитков
- Для любителей винных напитков:
Подберите бутылку вина, чтобы год урожая и год рождения именинника совпадали. Дополните ее набором принадлежностей для вина или рамкой для винных пробок.
- Для любителей слабоалкогольных напитков:
Есть множество вариантов пивных напитков с именами. Несколько бутылок можно сложить в специальный деревянный ящичек для пива.
- Для любителей крепких напитков:
Именной бокал под крепкие алкогольные напитки с охлаждающими камнями. Или шейкер и все для приготовления любимого напитка.
Набор для любителей чая и кофе
Для любителей чая или кофе выберите красивый и полезный подарок.
- Красивая чашка, подходящая под характер вашего возлюбленного
- Кофе или чай
- Сироп (вкус на выбор)
- Маршмеллоу в коробочке или любые другие сладости
- Варенье в красивой праздничной баночке
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Спа-подарок
Порадуйте мужа необычным подарком на день рождения — спа-набором. В него можно собрать все любимые косметические средства для ухода, не ограничиваясь стандартным гелем для душа и шампунем. Вариант небольшого спа-набора:
- Полотенце
- Гребешок из натурального дерева для волос и/или бороды
- Мыло с любимым ароматом
- Скраб для тела мужской
- Лосьон для тела и лица
- Помада или гель для волос
- Крем для рук
- Ароматическая свеча
Для обладателей бороды и усов можно добавить в набор специальный шампунь и бальзам, масло и воск для ухода.
Эмоции
Многие из нас забывают о своем хобби в суете рабочих будней, откладывая в долгий ящик мечты и желания. Если у вашего мужа есть все необходимое, предлагаем вам несколько идей подарков-эмоций.
- Экстремальное вождение
Преподнесите в подарок сертификат на несколько обучающих уроков экстремального вождения с инструктором. И реакция не заставит себя ждать — чего только стоят эмоции от полицейского разворота!
- Стрельба в тире
Каждый мужчина в детстве играл в войнушки и представлял себя на месте Арнольда Шварценеггера. Подарите ему незабываемые эмоции — стрельба по мишеням или летающим тарелкам. Заряд энергии и улыбка — обеспечены.
Набор для похода
Любители рыбалки, охоты и отдыха на природе по достоинству оценят набор для похода. В него могут входить:
- Палатка
- Вместительный рюкзак
- Спальный мешок
- Каремат
- Набор для барбекю
- Набор походной посуды
Подарок для любителей спорта и активных болельщиков
Ваш муж не пропускает ни одну игру любимой команды? Посещает все матчи?
Подарите мужу на день рождения:
- Сезонный абонемент на все матчи любимой команды
- Футбольную атрибутику — шарф, футболку, свитшот
- Форму или экипировку с символикой клуба
- Сувенирную атрибутику — значок, флаг, кружку, брелок
Инструменты
Инструменты — необходимая вещь в быту. С хорошим набором по плечу любая задача. Часто мужчины используют их не только дома, но и в хобби. Вот такие наборы пригодятся любому:
- Набор отверток
- Набор гаечных ключей
- Шуруповерт
- Ящик для хранения инструментов
Мастер-класс
Возможно, ваш мужчина давно хотел чему-нибудь научиться? Сейчас на выбор есть разнообразные мастер-классы:
- Гончарное искусство
- Массаж
- Скалолазание
- Гастроуроки
- Вождение
- Мастер-класс по выпечке
Дегустации
Не хотите готовить, но хотелось бы в романтической обстановке провести вечер? Подарите на день рождения гастровечер с дегустациями. Это может быть:
- Дегустация вин
- Дегустация крепких алкогольных напитков
- Ужин с безлимитным мясом
- Дегустация сыров и мяса
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Как видите, удивить свою половинку и подарить незабываемые эмоции просто!
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