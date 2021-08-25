Лунный календарь на сентябрь 2021 года: когда полнолуние
25.08.2021
Луна оказывает очень серьезное влияние не только на здоровье человека, но и на нашу жизнь в целом. Именно поэтому нужно знать фазы Луны. Так можно избежать проблем с самочувствием, а также тщательно спланировать самые важные события. Читайте в нашем материале информацию о том, когда в сентябре 2021 года новолуние и полнолуние.
Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2021:
Дата новолуния в сентябре 2021 — 7 сентября в 5:37.
Дата полнолуния в сентябре 2021 — 21 сентября в 19:05.
Больше по теме: Прогноз астрологов на 2021 год
Фазы луны по числам в сентябре 2021:
- 1‒6 сентября — убывающая Луна.
- 7 сентября в 5:37 — новолуние.
- 8‒20 сентября — растущая Луна.
- 21 сентября в 19:05 — полнолуние.
- 22‒30 сентября — убывающая Луна.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+