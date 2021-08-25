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Лунный календарь на сентябрь 2021 года: когда полнолуние

25.08.2021

Луна оказывает очень серьезное влияние не только на здоровье человека, но и на нашу жизнь в целом. Именно поэтому нужно знать фазы Луны. Так можно избежать проблем с самочувствием, а также тщательно спланировать самые важные события. Читайте в нашем материале информацию о том, когда в сентябре 2021 года новолуние и полнолуние.

лунный календарь 2021

Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2021:

Дата новолуния в сентябре 2021 — 7 сентября  в 5:37.

Дата полнолуния в сентябре 2021 — 21 сентября в 19:05.

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Фазы луны по числам в сентябре 2021:

  • 1‒6 сентября — убывающая Луна.
  • 7 сентября  в 5:37 — новолуние.
  • 8‒20 сентября — растущая Луна.
  • 21 сентября в 19:05 — полнолуние.
  • 22‒30 сентября — убывающая Луна.

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