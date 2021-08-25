Луна оказывает очень серьезное влияние не только на здоровье человека, но и на нашу жизнь в целом. Именно поэтому нужно знать фазы Луны. Так можно избежать проблем с самочувствием, а также тщательно спланировать самые важные события. Читайте в нашем материале информацию о том, когда в сентябре 2021 года новолуние и полнолуние.

Даты новолуния и полнолуния в сентябре 2021:

Дата новолуния в сентябре 2021 — 7 сентября в 5:37.

Дата полнолуния в сентябре 2021 — 21 сентября в 19:05.

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Фазы луны по числам в сентябре 2021:

1‒6 сентября — убывающая Луна.

7 сентября в 5:37 — новолуние.

8‒20 сентября — растущая Луна.

21 сентября в 19:05 — полнолуние.

22‒30 сентября — убывающая Луна.

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