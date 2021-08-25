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График магнитных бурь на сентябрь 2021: как справляться с плохим самочувствием

25.08.2021

В сентябре нас ждут две сильные магнитные бури. Эти события могут повлиять на здоровье метеозависимых людей. Чтобы приготовиться к магнитным бурям, а также успешно  справиться с плохим самочувствием —  читайте наш материал. 

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Если вы из тех, кто наиболее подвержен влиянию нестабильного геомагнитного фона, то следует знать, что начало и конец сентября станут настоящим испытанием для вас. Ведь именно в эти периоды наступят мощные магнитные бури. 

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График магнитных бурь на сентябрь 2021

Сильная магнитная буря ждет нас 6 сентября. По прогнозам специалистов она будет очень мощной и влиятельной. 

Следующая магнитная буря ожидается в конце месяца — 26 числа. Её могут ощутить не только метеочувствительные люди.

Чтобы легче перенести этот период, откажитесь от вредной пищи, а также спите не менее 8 часов. Стоит уменьшить время просмотра ТВ, пользование ПК, а также сократить длительность разговоров по сотовой связи. Дайте своей нервной системе полный покой. Тогда вы намного легче переживете магнитные бури сентября 2021 года. 

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