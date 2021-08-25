Гороскоп на 26 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более оптимистичным, а кто должен посвятить свое свободное время родителям? Читайте гороскоп на 26 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Непростой день. Близкие так и стараются вывести вас на конфликт. Однако звезды советуют держать себя в руках, иначе крупной ссоры не избежать.

Телец

На работе могут возникнуть мелкие неприятности. Постарайтесь не замалчивать проблему, а сразу же ее обсуждать. Не бойтесь выражать недовольство. Только в мягкой и корректной форме.

Близнецы

Ваша вторая половинка слегка нервная и так и хочет поскандалить. Не идите на поводу у эмоций. У всех бывают сложные дни. Будьте мудрее. Вам за это потом только спасибо скажут.

Рак

День наполнения положительной энергией. Избавьтесь от хлама и проведите уборку в доме. Заодно можно отказаться от общения с недоброжелателями и завистниками.

Лев

Прежде чем принимать важные решения, хорошенько все обдумайте и посоветуйтесь с близкими. Сейчас не лучшее время для риска. Могут быть финансовые потери.

Дева

Непростой день. Откажитесь от покупок и финансовых вложений. Придержите средства при себе. Вполне вероятно, что в скором будущем вам понадобятся большие деньги.

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Весы

Непростой день. Вы будете сомневаться практически по любому поводу. Откажитесь от самокритики и больше верьте в свои силы. Только оптимизм и упорный труд принесут удачу в делах.

Скорпион

Вы то и дело будете бороться с искушениями. Вас попытаются вывести на провокацию и подтолкнуть к совершению необдуманных поступков. Но стоит ли игра свеч?

Стрелец

У вас появился конкурент, который хочет занять вашу должность. Будьте внимательны и осмотрительны. Не рассказывайте о своих планах коллегам. Вполне вероятно, что кто-то захочет реализовать ваши идеи.

Козерог

Не самый благоприятный день для принятия важных жизненных решений. Отложите перемены до лучших времен. В противном случае можете потерпеть неудачу и понести серьезные финансовые потери.

Водолей

Вы слишком часто оглядываетесь на прошлое. Лучше сосредоточьте свое внимание на будущем. А оно обещает быть прекрасным. Если только вы будете трудиться в этом направлении.

Рыбы

Звезды советуют провести все свое свободное время с родителями. Они нуждаются в вашем внимании. Отложите все дела. Забота о близких ― вот ваш приоритет.

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