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Гороскоп на 26 августа 2021 года

25.08.2021

Гороскоп на 26 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более оптимистичным, а кто должен посвятить свое свободное время родителям? Читайте гороскоп на 26 августа от экстрасенсов СТБ.

гороскоп 2021

Овен 

Непростой день. Близкие так и стараются вывести вас на конфликт. Однако звезды советуют держать себя в руках, иначе крупной ссоры не избежать. 

Телец 

На работе могут возникнуть мелкие неприятности. Постарайтесь не замалчивать проблему, а сразу же ее обсуждать. Не бойтесь выражать недовольство. Только в мягкой и корректной форме. 

Близнецы 

Ваша вторая половинка слегка нервная и так и хочет поскандалить. Не идите на поводу у эмоций. У всех бывают сложные дни. Будьте мудрее. Вам за это потом только спасибо скажут. 

Рак

День наполнения положительной энергией. Избавьтесь от хлама и проведите уборку в доме. Заодно можно отказаться от общения с недоброжелателями и завистниками. 

Лев

Прежде чем принимать важные решения, хорошенько все обдумайте и посоветуйтесь с близкими. Сейчас не лучшее время для риска. Могут быть финансовые потери. 

Дева 

Непростой день. Откажитесь от покупок и финансовых вложений. Придержите средства при себе. Вполне вероятно, что в скором будущем вам понадобятся большие деньги. 

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Весы 

Непростой день. Вы будете сомневаться практически по любому поводу. Откажитесь от самокритики и больше верьте в свои силы. Только оптимизм и упорный труд принесут удачу в делах. 

Скорпион 

Вы то и дело будете бороться с искушениями. Вас попытаются вывести на провокацию и подтолкнуть к совершению необдуманных поступков. Но стоит ли игра свеч?

Стрелец 

У вас появился конкурент, который хочет занять вашу должность. Будьте внимательны и осмотрительны. Не рассказывайте о своих планах коллегам. Вполне вероятно, что кто-то захочет реализовать ваши идеи. 

Козерог 

Не самый благоприятный день для принятия важных жизненных решений. Отложите перемены до лучших времен. В противном случае можете потерпеть неудачу и понести серьезные финансовые потери. 

Водолей 

Вы слишком часто оглядываетесь на прошлое. Лучше сосредоточьте свое внимание на будущем. А оно обещает быть прекрасным. Если только вы будете трудиться в этом направлении. 

Рыбы 

Звезды советуют провести все свое свободное время с родителями. Они нуждаются в вашем внимании. Отложите все дела. Забота о близких ― вот ваш приоритет.  

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