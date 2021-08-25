Гороскоп на 26 августа 2021 года
Гороскоп на 26 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более оптимистичным, а кто должен посвятить свое свободное время родителям? Читайте гороскоп на 26 августа от экстрасенсов СТБ.
Овен
Непростой день. Близкие так и стараются вывести вас на конфликт. Однако звезды советуют держать себя в руках, иначе крупной ссоры не избежать.
Телец
На работе могут возникнуть мелкие неприятности. Постарайтесь не замалчивать проблему, а сразу же ее обсуждать. Не бойтесь выражать недовольство. Только в мягкой и корректной форме.
Близнецы
Ваша вторая половинка слегка нервная и так и хочет поскандалить. Не идите на поводу у эмоций. У всех бывают сложные дни. Будьте мудрее. Вам за это потом только спасибо скажут.
Рак
День наполнения положительной энергией. Избавьтесь от хлама и проведите уборку в доме. Заодно можно отказаться от общения с недоброжелателями и завистниками.
Лев
Прежде чем принимать важные решения, хорошенько все обдумайте и посоветуйтесь с близкими. Сейчас не лучшее время для риска. Могут быть финансовые потери.
Дева
Непростой день. Откажитесь от покупок и финансовых вложений. Придержите средства при себе. Вполне вероятно, что в скором будущем вам понадобятся большие деньги.
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Весы
Непростой день. Вы будете сомневаться практически по любому поводу. Откажитесь от самокритики и больше верьте в свои силы. Только оптимизм и упорный труд принесут удачу в делах.
Скорпион
Вы то и дело будете бороться с искушениями. Вас попытаются вывести на провокацию и подтолкнуть к совершению необдуманных поступков. Но стоит ли игра свеч?
Стрелец
У вас появился конкурент, который хочет занять вашу должность. Будьте внимательны и осмотрительны. Не рассказывайте о своих планах коллегам. Вполне вероятно, что кто-то захочет реализовать ваши идеи.
Козерог
Не самый благоприятный день для принятия важных жизненных решений. Отложите перемены до лучших времен. В противном случае можете потерпеть неудачу и понести серьезные финансовые потери.
Водолей
Вы слишком часто оглядываетесь на прошлое. Лучше сосредоточьте свое внимание на будущем. А оно обещает быть прекрасным. Если только вы будете трудиться в этом направлении.
Рыбы
Звезды советуют провести все свое свободное время с родителями. Они нуждаются в вашем внимании. Отложите все дела. Забота о близких ― вот ваш приоритет.
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