Гороскоп на 25 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно быть внимательным, а кто получит приятный сюрприз от Судьбы? Читайте гороскоп на 25 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Немного напряженный день. Возможны конфликты с любимым человеком. Постарайтесь не эмоционировать и прислушиваться к мнению окружающих.

Телец

Прекрасный день, который сулит много сюрпризов. Есть вероятность получить неожиданную финансовую прибыль. Вечер проведите в кругу семьи.

Близнецы

День обещает быть очень удачным. Но только в том случае, если вы будете готовы к изменениям и с открытой душой встретите все трудности.

Рак

День планирования. Звёзды советуют сесть и подумать, чего вы на самом деле хотите. Не бойтесь перемен. К вечеру ожидается приход гостей. Хорошо проведите время.

Лев

Вам стоит сосредоточить свое внимание на семье. Проведите время с детьми, погуляйте, поговорите по душам. Им не хватает вашего участия.

Дева

Напряженный день. На работе против вас плетут заговор. В ваших интересах выяснить, кто зачинщик, и убрать конкурента с дороги.

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Весы

Не исключено появление на вашем пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Звёзды советуют не принимать импульсивных решений и всегда думать головой.

Скорпион

Противоречивый день. Не нужно принимать поспешных решений, но и медлить не стоит. Возможны знакомства с влиятельными людьми. Постарайтесь закрепить полезные связи.

Стрелец

Хороший день. Есть возможность поучаствовать в новом интересном проекте. Однако звёзды советуют быть крайне осторожным, чтобы не на косячить.

Козерог

Опасный день. Возможны серьёзные конфликты, и вы будете готовы отстаивать свою правоту любыми средствами, невзирая на последствия, что может осложнить и без того тяжелую ситуацию.

Водолей

Напряженный день. Есть вероятность предательства со стороны близкого друга. Запаситесь терпением и крепкими нервами. Вскоре вам удастся получить реванш.

Рыбы

День сулит начало новых гармоничных отношений. Возможно, вы узнаете о скором пополнении в семье. Если нужна помощь ― спросите совета у родителей. Они подскажут.

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