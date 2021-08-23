Гороскоп на 24 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно больше верить в свои силы, а кто может надеяться на интересное знакомство? Читайте гороскоп на 24 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Непростой день. Неожиданно могут возникнуть ситуации, которые напрочь выбьют у вас почву из-под ног. Однако, если вы сумеете совладать с эмоциями, то со всем справитесь.

Телец

Прекрасный день для общения с новыми интересными людьми. Не стоит сидеть дома. Если есть возможность, встретьтесь с друзьями и весело проведите время.

Близнецы

Благодаря своему спокойствию и трезвому взгляду на жизнь вам удается избежать многих конфликтных ситуаций. Не теряйте самообладания. Даже из безвыходной ситуации можно найти выход.

Рак

Прекрасный день для налаживания деловых контактов. Вам удастся абсолютно случайно обзавестись знакомствами с очень влиятельными людьми, а также получить их поддержку в важных вопросах.

Лев

Звезды советуют присмотреться к тем людям, которые заступаются за вас в самые трудные минуты. Возможно, в скором будущем они станут вашими лучшими друзьями. Постарайтесь быть более открытыми.

Дева

Вам покажется, что вы столкнулись с реальной проблемой, но посмотрите на нее с другой стороны ― и вы поймете, насколько она смешная. Не тратьте свои нервы на мелочи, лучше сосредоточьтесь на финансовых вопросах.

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Весы

Чтобы что-то получить от окружающих, нужно хорошо к ним относиться. Так что забудьте о своем высокомерии. Делайте искренние комплименты. И вы заметите, что многие захотят вам ответить тем же.

Скорпион

Прекрасное время, чтобы пойти в полный отрыв и развлекаться. Только избегайте сомнительных компаний. Во всем нужно знать меру, так что лучше возьмите с собой на вечеринку пару проверенных друзей.

Стрелец

Вы слишком сильно в себе сомневаетесь. Побольше уверенности. Только тогда у вас все получится. К слову, вечером вас ждет приятное знакомство с интересным человеком. Не нервничайте, а просто получайте удовольствие.

Козерог

Вам захочется побыть в гордом одиночестве и поразмыслить о своем будущем. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Вы не обязаны всегда быть душой компании. Иногда нужно просто отстраниться от всего.

Водолей

Если у Водолеев есть дела, связанные с работой, например, собеседование, значит, оно пройдет как по маслу. День, располагающий к общению с родителями и дальними родственниками.

Рыбы

Прекрасный день для самостоятельной работы. Вы генерируете прекрасные идеи. Что мешает их воплотить в реальность? Только ваша неуверенность в себе.

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