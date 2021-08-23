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Алексей Яровенко отмечает день рождения

23.08.2021

Исполнитель одной из главных ролей легендарного сериала «Крепостная» Алексей Яровенко отмечает день рождения. Сегодня, 23 августа, талантливому актёру исполняется 34 года. Редакция сайта STB.UA поздравляет артиста с праздником!

Алексей Яровенко – всеми любимый актер, который смог пленить сердца украинских зрительниц. Роль в легендарной драме «Крепостная» показала мужчину как настоящего героя, мужественного борца за справедливость и свою любовь.

яровенко алексей

Талант и актерское мастерство Алексея не имеют границ, так же, как и любовь зрителя. Редакция сайта STB.UA поздравляет артиста с праздником и желает новых творческих достижений!

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