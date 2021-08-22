Сегодня, 22 августа, народная артистка Украины Ольга Сумская отмечает день рождения. Редакция сайта STB.UA поздравляет легендарную актрису театра и кино с праздником!

В костюмированной драме «Крепостная» Ольга Сумская сыграла одну из главных ролей — мать главного персонажа Софию Косач. Зритель увидел артистку в амплуа помещицы, которая всей душой любит своих детей. Роль добропорядочной, благородной и изысканной дамы подошла Ольге, как никому другому. Зритель вновь насладился невероятным актерским мастерством артистки.

В свободное от съемок время Ольга любит путешествовать по Украине и готовить для любимого мужа.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Ольгу Сумскую с днем рождения и желает творческого вдохновения и еще множество легендарных ролей!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ