Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю с 23 по 29 августа 2021 года.

Гороскоп на неделю — Овен

Часто случается непредвиденное. Время от времени ваша гибкость подвергается испытанию в повседневной жизни. Планы и даты не совпадают с ожиданиями. Но благодаря Юпитеру вы прекрасно ладите с другими и при необходимости можете неплохо импровизировать. Очень важно терпение, ведь иногда оно срабатывает на вашу пользу.

Гороскоп на неделю — Телец

На этой неделе Луна открывает вам окно в мир возможного и внезапного вдохновения. Обратите внимание на свои сны ― в них может быть интересное сообщение для вас. Родные и близкие делают ваши дни очень комфортными, они всегда готовы прийти на помощь. Вы чувствуете полное удовлетворение еще и потому, что ваша внутренняя сила дает вам уверенность в себе. Независимо от того, что вы делаете, вы знаете, что ничего не может пойти не так.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Стресс и перенапряжение делают вас восприимчивыми и ранимыми. Но на этой неделе судьба приглашает насладиться маленькими радостями жизни именно дома. Иногда веселая игровая ночь с друзьями или романтическая прогулка с партнером — это то, что способно восполнить утраченную энергию. Ни при каких обстоятельствах вы не должны выполнять чужие обязанности. Научитесь говорить «нет».

Гороскоп на неделю — Рак

В изобилии эмоций вы часто упускаете важные мелочи. В конце концов, вы задаетесь вопросом, что пошло не так. Несмотря на волнение, старайтесь оставаться критичным, а не просто видеть то, что вы хотите видеть. Это особенно важно на этой неделе, когда Луна так сильно влияет на ваш знак.

Гороскоп на неделю — Лев

Знайте: если вы останетесь мирным и снисходительным, ничего плохого не случится. Скорее используйте положительную энергию Марса, чтобы продвигаться вперед в своей работе. Если же будете позволять себе срываться, психовать и кричать, то накликаете беду.

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Гороскоп на неделю — Дева

Чувства и влюбленность делают вас энергичным и в то же время излучают прочный баланс привлекательного и надежного партнера. Теперь важно, чтобы вы раскрылись и вылезли из своей эмоциональной брони. Тогда у этой энергии есть возможность привести вас в здоровые взаимоотношения. Карьеры это также касается.

Гороскоп на неделю — Весы

На этой неделе вы полностью в своей стихии. Аплодисменты и восхищение льстят вашему эго. Но Венера пробуждает в вас тоску по глубоким чувствам. Возможно, в данный момент рядом с вами Близнецы или Весы. Обратите внимание на людей этих знаков и попробуйте больше с ними взаимодействовать.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Эта неделя подарит вам много сил и радости. Вы должны использовать это и на профессиональном уровне. Планета любви Венера также благоприятна. Если вы сейчас одиноки, эта неделя общения заставит вас влюбиться или, по крайней мере, обратить внимание на потенциального кандидата. Однако твердо влюбленные Скорпионы могут зайти слишком далеко во флирте. Так что будьте осторожны и ничего не ставьте на карту.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Вы хотите большей безопасности, или вас больше привлекают риск и приключения? Теперь вы можете найти правильный ответ на эти вопросы: Меркурий предлагает вам множество возможностей, Марс дает вам смелость идти на риск, а Уран ― надежду на успех. А успех в конечном итоге означает безопасность. Так что рискуйте.

Гороскоп на неделю — Козерог

На этой неделе у вас в два раза больше силы и, следовательно, в два раза больше успеха. Теперь вы наконец-то можете заявить о себе в деле. У ваших противников заканчивается воздух, а вы — сияющий победитель.

Гороскоп на неделю — Водолей

Ваша харизма не обойдется без последствий: вы набираете много комплиментов на работе. А вот в личной жизни все идет коту под хвост. Пора бы вспомнить, как долго вы строили эти отношения. Устройте романтический вечер, можете даже выбрать день для похода к семейному психологу. Звезды предупреждают, что эта неделя — последний шанс исправить ошибки.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Наконец-то у вас есть возможности, которых вы не ожидали. Все, что вам нужно сделать, это воспользоваться ими! Юпитер открывает для вас новые двери. У вас есть отличные идеи, и вы можете донести их до начальника. Погрузитесь в работу. Не теряйте времени на досуг. Эта неделя ― ваш шанс.

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