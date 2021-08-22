Какому знаку зодиака пора пересмотреть свое отношение к работе? А кому время отдыхать и перезагружаться? Читайте прогноз от астрологов СТБ на 23 августа 2021 года.

Овен

В течение дня вами будут управлять силы Луны и Марса. Вы полны вдохновения и влюбленности в новую жизнь. Поделитесь со второй половинкой этими эмоциями.

Телец

Сегодня важно быть точным, также обращать внимание на множество мелочей.

Близнецы

Не позволяйте себе торопиться, иначе будут ошибки. Также будьте более спокойны за рулем, если вы водитель.

Рак

Если вы боретесь с повышенным давлением, то время обратиться к врачу. А те представители знака, которых этот недуг обошел стороной, должны взяться за превентивные меры.

Лев

Все спокойно и легко. Вы в хорошем настроении. Все идет по плану. Однако следите за своими личными вещами, чтобы не потерять или не забыть их где-то в общественном месте.

Дева

Не отвлекайтесь, даже если другие продолжают пытаться вас занять своими проблемами. Хватит быть всемогущим. Сейчас вы заняты своими вопросами и налаживаете свою жизнь.

Весы

Дела в сторону. Время для отдыха! Скорее связывайтесь с друзьями, обменивайтесь новостями. У них собралось немало приятных известий для вас.

Скорпион

Сила в спокойствии. Не позволяйте другим погружать вас в психоз. Абстрагируйтесь от назойливых нравоучений окружающих.

Стрелец

Луна на вашей стороне. Это означает, что вы можете прекрасно концентрироваться. Но это также означает, что вас ждут испытания, пройти которые под силу не всем.

Козерог

День начнется неприятно, ведь некоторые люди все еще немного грубоваты по утрам. Это не должно вас беспокоить. Постарайтесь проигнорировать и выйти на положительный разговор.

Водолей

После полудня Луна вызовет кратковременные волнения, но в целом вам не придется много работать.

Рыбы

Сегодня вам потребуются подробности, а также придется заняться настоящим расследованием.

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