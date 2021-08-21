Гороскоп на 22 августа 2021 года
Если хотите достичь успеха и не попасть в неприятности, то читайте астрологический прогноз на 22 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.
Овен
Не позволяйте лихорадочному ритму заразить вас, продолжайте проживать день в своем ритме, но с концентрацией. Тогда вы все закончите быстрее.
Телец
Наконец-то вы можете побаловать себя пенной ванной, в идеале с питательными добавками. Ваше тело просится на отдых, мысли давно не о работе. Поэтому позвольте себе полный релакс.
Близнецы
Даже сегодня Луна находится в фазе прямого воздействия на вас. Вы хотите смотреть на ситуацию нестандартно. Почему бы и нет? Войдите на новую территорию, откройте себя для прогресса.
Рак
Не печальтесь. Окунитесь в полноценную жизнь. Позвольте переменам врываться в вашу обыденность. Не бойтесь новых знакомств и новых интересов.
Лев
Дела пойдут не очень хорошо. Бессмысленные дискуссии не приводят к реальному результату. Дайте волю своим чувствам. Скажите, что думаете, и постарайтесь убедить всех в своей правоте.
Дева
Вы немного сбились с пути. Лихорадочный темп переворачивает все с ног на голову. Не пытайтесь это остановить. Такой хаос нужно пустить на самотек.
Весы
Наконец-то вы можете расслабиться и наслаждаться своим вечером. Возможно, нагрянут гости. Будьте готовы провести выходной в шумной компании.
Скорпион
Действовать по правилам — не вариант. Иногда приходится импровизировать. Но, как всегда, у вас это получается прекрасно.
Стрелец
Примите, когда у кого-то другое мнение. Вы предстанете лишь в лучшем свете, когда прекратите спорить.
Козерог
Сегодняшнее расположение Луны для Козерогов значит, что список дел становится все длиннее и длиннее. Не волнуйтесь, у вас все получится.
Водолей
Когда дело доходит до принятия решения, необходимы компромиссы. Да, с этим будет сложно примириться. Однако поверьте, что вам нужен свежий взгляд на ситуацию.
Рыбы
Вы устали и скоро будете валиться с ног. Чтобы наполниться новыми силами, посетите массажный салон или спа. Также нужно на время отказаться от алкоголя.
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