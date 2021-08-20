Новый день — новые ожидания. Чтобы хорошо провести субботу, нужно знать, что же сулят звезды. Читайте астрологический прогноз на 21 августа 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Вечером уже не нужно творить чудеса. Вы берете на себя обязанности волшебницы, которая в любую секунду выполняет чужие прихоти. Дайте себе отдых. Ослабьте хватку.

Телец

В течение дня вами будут управлять Луна, Меркурий и Марс. Вы полны силы и импульса. Вам многое по плечу.

Близнецы

Вы можете многого добиться, вашу мотивацию невозможно замедлить. Вы успешно проявите себя в конкретном деле. Однако помните, что нельзя брать взаймы, а также в подарок чужие вещи. Они принесут неудачу.

Рак

Вы в хорошей форме, но все еще хотите немного заняться спортом. Не отказывайте себе в этом. Вечерние тренировки помогут укрепить сон, наладить кровообращение и придадут новых сил.

Лев

Сегодня важно быть точным, также обращать внимание на множество мелочей. Не пропустите важный знак судьбы.

Дева

Не позволяйте сейчас торопиться, иначе будут ошибки. Вам точно их нельзя совершать. Ведь Девы очень невнимательны сегодня. А это чревато последствиями в виде штрафов.

Весы

Если вы боретесь с повышенным артериальным давлением, то не вставайте лишний раз с постели. Вам важно восстановить силы.

Скорпион

Луна влияет на ваш разум, что приводит к невероятному тандему. Их не остановить. Все спокойно и легко. Вы в хорошем настроении. Все идет по плану.

Стрелец

У вас связаны руки. Сила в спокойствии, не позволяйте другим сводить вас с ума. Промолчите лишний раз, чтобы не наделать глупостей.

Козерог

Сегодня у вас все получится лучше, чем у вашего коллеги или соседа. Но все это не стоит обсуждать со знакомыми, которые добра точно не пожелают. Помните, за милой улыбкой порой стоят злые намерения.

Водолей

Субботняя программа включает медитацию. Вам пора прислушаться к своему телу и самочувствию. Вас уже давно что-то беспокоит. Это срочно пора решать.

Рыбы

Вы можете прекрасно концентрироваться. Но это также означает, что вас ждут вдохновляющие моменты, которые нельзя пропускать мимо. Поверьте, сегодняшние идеи могут стать судьбоносными.

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