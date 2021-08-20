День Независимости Украины: интересные факты
20.08.2021
День Независимости Украины — национальный праздник, который ежегодно отмечается 24 августа. За 30 лет независимости произошло множество событий. Историю праздника и интересные факты о Дне Независимости Украины — читайте в нашем материале.
24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины. С тех пор именно эту дату принято считать началом образования государства Украина в современном виде.
В честь 30-й годовщины мы сделали подборку интересных фактов о первом Дне Независимости и о независимой Украине в общем.
Интересные факты первого Дня Независимости Украины
- Сразу по окончании внеочередного заседания парламента УССР 24 августа 1991 года,оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых Стрельцов прямо возле трибуны. Песню подхватили даже митингующие под стенами Рады.
- Провозглашение независимости на тот момент не вызывало сомнений и среди коммунистов. Именно Александр Мороз предложил сделать первые шаги к независимости путём введения собственной валюты и реформы армии, объяснив это тем, что, имея реальные признаки государственности, не надо будет обращаться за границу.
- В связи с опасностью, что нависла над Украиной после попытки государственного переворота в СССР, вошедшей в историю как путч ГКЧП, Верховная Рада УССР решила принять Акт провозглашения независимости. За него тогда проголосовали почти все депутаты — от национал-радикалов до коммунистов-ортодоксов.
- К довершению всего, национал-демократы с Игорем Юхновским во главе поддержали российский народ и Бориса Ельцина, объяснив это тем, что именно Ельцин, выступивший против ГКЧП, способствовал тому, что Украина получила независимость. Ведь если бы не его настойчивость и решительность, то в Москве демократия не победила бы и ни о какой демократии на территории Украины речь не шла бы.
Интересные факты об Украине
- Станция метро «Арсенальная» находится под землей на глубине 105,5 метров, что делает её самой глубокой в мире. Построили её в числе первых пяти станций подземки в Киеве. Название произошло от вблизи расположенного завода «Арсенал». С 1986 года станция носит статус памятника архитектуры местного значения.
- Туннель любви — одно из самых романтических мест в Украине, о котором известно и за её пределами. Ботанический феномен находится в Ровенской области на отрезке железнодорожного пути, ведущего от поселка Клевань до Оржева. Природный зеленый туннель имеет форму идеальной по пропорциям арки, созданной зарослями кустов и деревьев, которые сплелись между собой. Пройтись по нему приезжают влюбленные со всего мира. Туристов влекут сюда волшебная красота этого места и легенда, согласно которой, если влюбленная пара, прошедшая через туннель, загадает желание, оно обязательно исполнится.
- McDonald`s, что на вокзальной, уже не первый год входит в топ самых посещаемых одноименных заведений в мире.
- Песня Carol of the Bells или Ring Christmas Bells, которая известная во всём мире — это «Щедрик», авторства украинского композитора Николая Леонтовича. Кстати, на Youtube исполнения этой песни набирают миллионы просмотров.
- Если в Европе в среднем раскрывают 35-40 % преступлений, то в Украине, по некоторым данным — 90%. Однако правозащитники говорят, что такая светлая статистика — результат нежелания открывать мелкие или «безнадежные» дела, вроде пропажи мобильных телефонов.
- Украинский духовой инструмент трембита, является самым длинным в мире.
- Три голливудские актрисы: Мила Кунис, Мила Йовович и Ольга Куриленко — родом из Украины.
- В Украине расположен географический центр Европы.
- Украинский самолет АН-225 Мрія — самый большой самолет в мире, который проектировался для перевозки космических кораблей. Он обладает сверхбольшой грузоподъемностью и сейчас занимается в основном коммерческими грузовыми перевозками.
- Кстати, Украина самая большая европейская страна по площади.
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