День Независимости Украины — национальный праздник, который ежегодно отмечается 24 августа. За 30 лет независимости произошло множество событий. Историю праздника и интересные факты о Дне Независимости Украины — читайте в нашем материале.

24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины. С тех пор именно эту дату принято считать началом образования государства Украина в современном виде.

В честь 30-й годовщины мы сделали подборку интересных фактов о первом Дне Независимости и о независимой Украине в общем.

Интересные факты первого Дня Независимости Украины

Сразу по окончании внеочередного заседания парламента УССР 24 августа 1991 года,оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых Стрельцов прямо возле трибуны. Песню подхватили даже митингующие под стенами Рады.

Провозглашение независимости на тот момент не вызывало сомнений и среди коммунистов. Именно Александр Мороз предложил сделать первые шаги к независимости путём введения собственной валюты и реформы армии, объяснив это тем, что, имея реальные признаки государственности, не надо будет обращаться за границу .

В связи с опасностью, что нависла над Украиной после попытки государственного переворота в СССР, вошедшей в историю как путч ГКЧП, Верховная Рада УССР решила принять Акт провозглашения независимости. За него тогда проголосовали почти все депутаты — от национал-радикалов до коммунистов-ортодоксов.

К довершению всего, национал-демократы с Игорем Юхновским во главе поддержали российский народ и Бориса Ельцина, объяснив это тем, что именно Ельцин, выступивший против ГКЧП, способствовал тому, что Украина получила независимость. Ведь если бы не его настойчивость и решительность, то в Москве демократия не победила бы и ни о какой демократии на территории Украины речь не шла бы.

Интересные факты об Украине

Станция метро «Арсенальная» находится под землей на глубине 105,5 метров, что делает её самой глубокой в мире. Построили её в числе первых пяти станций подземки в Киеве. Название произошло от вблизи расположенного завода «Арсенал». С 1986 года станция носит статус памятника архитектуры местного значения.

Туннель любви — одно из самых романтических мест в Украине, о котором известно и за её пределами. Ботанический феномен находится в Ровенской области на отрезке железнодорожного пути, ведущего от поселка Клевань до Оржева. Природный зеленый туннель имеет форму идеальной по пропорциям арки, созданной зарослями кустов и деревьев, которые сплелись между собой. Пройтись по нему приезжают влюбленные со всего мира. Туристов влекут сюда волшебная красота этого места и легенда, согласно которой, если влюбленная пара, прошедшая через туннель, загадает желание, оно обязательно исполнится.

McDonald`s , что на вокзальной, уже не первый год входит в топ самых посещаемых одноименных заведений в мире.

Песня Carol of the Bells или Ring Christmas Bells, которая известная во всём мире — это «Щедрик», авторства украинского композитора Николая Леонтовича. Кстати, на Youtube исполнения этой песни набирают миллионы просмотров.

Если в Европе в среднем раскрывают 35-40 % преступлений, то в Украине, по некоторым данным — 90%. Однако правозащитники говорят, что такая светлая статистика — результат нежелания открывать мелкие или «безнадежные» дела, вроде пропажи мобильных телефонов.

Украинский духовой инструмент трембита , является самым длинным в мире.

Три голливудские актрисы: Мила Кунис, Мила Йовович и Ольга Куриленко — родом из Украины.

В Украине расположен географический центр Европы .

Украинский самолет АН-225 Мрія — самый большой самолет в мире, который проектировался для перевозки космических кораблей. Он обладает сверхбольшой грузоподъемностью и сейчас занимается в основном коммерческими грузовыми перевозками.

Кстати, Украина самая большая европейская страна по площади.

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