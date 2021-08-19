Какому знаку зодиака стоит остепениться? А кому пора взяться за работу? Читайте гороскоп на 20 августа 2021 года от астрологов СТБ.

Овен

Вы в хорошем настроении. Все встречи пройдут под хорошими звездами. Вы придете к соглашению с партнерами.

Телец

Вам не особенно нравится та энергия, которая идет от расположения звезд. У вас много дел, но вы не можете на них сосредоточиться. Не спешите, научитесь действовать по плану.

Близнецы

Не торопитесь делиться планами, идеями или успехами. В противном случае чужая зависть может все перечеркнуть.

Рак

Вы по-прежнему очень активны и берете много работы на себя. Пора остепениться и подумать о здоровье.

Лев

Вы можете сделать больше, чем планировали. А все благодаря вдохновению, которое дарит Луна. Воспользуйтесь этой суперсилой.

Дева

Отговорки уже не помогают. Теперь надо аккуратно и правильно выполнять свои обязанности. Постарайтесь не распыляться на ерунду.

Весы

Похоже, что вы наконец-то добились того успеха, которого заслуживаете. Но не время расслабляться. Кто-то явно пытается помешать вашим планам. Будьте внимательны.

Скорпион

Следите за новостями, может быть, через мгновение появится больше информации. Поверьте, этот день может измениться кардинально, если вы поймете намеки судьбы.

Стрелец

Когда Луна влияет на Стрельцов напрямую, это означает: работа, работа и еще раз работа. Она требует концентрации, настойчивости, терпения и усердия.

Козерог

Из-за нагрузки ваши мысли блуждают в мирах снов. Сделайте перерыв. Иначе рискуете слечь с нервным срывом и переутомлением.

Водолей

Составьте план на день ― и увидите, что ничего не успеваете. Учтите это и отложите не особо важные встречи на позже. Сегодняшний распорядок дня — это завтрак, работа, дела по дому, семья и отдых.

Рыбы

Кажется, нужно обратить внимание на личную жизнь. Ваша вторая половина отдаляется от вас. Поговорите по душам. Пора возвращать былую связь.

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