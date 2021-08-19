Ежегодно 24 августа Украина отмечает самый важный для каждого государства праздник – День Независимости. В 2021 году эта дата выпадает во вторник, поэтому украинцев ждет два дополнительных выходных, чтобы полноценно отпраздновать и отдохнуть. Об истории праздника, а также о том, как собираются провести этот день звёзды телеканала СТБ, – в материале.

История праздника День Независимости Украины

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. В постановлении «О Дне провозглашения независимости Украины» было указано:

«Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: считать день 16 июля Днём провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

Однако позже возникла необходимость перенести дату на 24 августа 1991 года. Именно в этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла Акт провозглашения независимости Украины. После он был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года и изменил историю страны навсегда. С тех пор Украина была провозглашена независимым и суверенным государством.

В 2021 году нашей стране исполнится 30 лет.

Ведущий романтического реалити «Холостячка», легендарного шоу «Україна має талант» и проекта о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Григорий Решетник поздравляет зрителей СТБ.

«День Независимости я буду частично праздновать на съемочной площадке. А вечером я обязательно прогуляюсь уже по родным паркам и скверам Киева, проведу небольшую экскурсию по достопримечательностям столицы и попутно расскажу детям о нашем славном городе и нашей стране. Вот так я попробую совместить приятное с полезным. Надеюсь, что этот день нам запомнится надолго своими яркими эмоциями. Я желаю всем быть независимыми, быть личностями, с собственной точкой зрения, бороться за справедливость и, конечно, смотреть телеканал СТБ», — сказал Григорий.

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