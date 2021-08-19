24 августа украинцы отмечают 30-ю годовщину независимости Украины! В честь национального праздника состоится военный парад, который в 2021 году впервые пройдет сразу на трех локациях: на Крещатике, на Днепре, а также в Одессе. Где и когда смотреть парад ко Дню Независимости Украины — узнайте в нашем материале.

30-летие независимой Украины страна планирует отметить масштабным парадом, в котором будут задействованы более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов, а также 400 единиц вооружения и другой техники. Также известно, что парад войск впервые начнется совместным выносом государственного флага Украины украинскими военными и представителями стран-партнеров Украины, что засвидетельствует их поддержку украинской независимости. Парад можно будет посмотреть лично в Киеве на Крещатике и на Днепре, а также в Одессе.

Парад войск, проведение которого запланировано на столичном Крещатике, будет включать проход пешей колонны, проезд механизированной колонны и пролет воздушной колонны.

На реке Днепр в Киеве предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и водный показ вооружения и военной техники.

Парад в Одессе состоится с торжественным прохождением боевых кораблей и пролетом авиации, показом вооружения и военной техники.

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Где и когда смотреть парад ко Дню Независимости Украины?

24 августа на телеканале СТБ состоится трансляция парада. Начало трансляции в 10:00.

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