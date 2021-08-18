Неофициальный гимн: KHAYAT презентовал символическую композицию к 30-летию независимости Украины

Украинский исполнитель KHAYAT презентовал новую композицию под названием «Гимн земли».

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«Это манифест каждого украинца, транслирующий любовь и благодарность своей Родине. Он не является типичным актом восхваления, а, скорее, откровенным проявлением гражданского сознания сквозь голоса поколений. Громкое слово «гимн» было выбрано не потому, что я на что-то претендую, а потому, что оно четко определяет всю торжественность, символичность и значимость этой работы для меня как для автора и украинца, в первую очередь», — рассказал KHAYAT.

По словам музыканта, песня была в разработке еще несколько лет назад, но никак не могла обрести конечную форму из-за творческих сомнений и циклического переписывания текста.

«Мне очень хотелось, чтобы эта композиция не стала типичной описательной песенкой о желтых полях и синем небе, которых и так много. Я пошел на риск и понял, что единственной возможной формой является диалог. «Гимн земли» — это почти интимный разговор «матери» и ее сына, а основная идея этого диалога в умении быть благодарным и ценить то, что имеешь», — поделился KHAYAT.

KHAYAT — украинский музыкант и исполнитель. Финалист Национального отбора на Евровидение-2020, номинант «YUNA-2021» в категории «Лучший исполнитель», лауреат премии «Украинская песня года-2020». К слову, недавно KHAYAT стал приглашенным гостем на грандиозном шоу «Украина має талант». Молодой исполнитель посетил кастинг и поддержал тех артистов, которые только начинают свой путь к звездам.

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