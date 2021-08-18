От массивных ботинок до женственных лодочек. Общие тенденции доказывают, что по-прежнему модными остаются ботфорты. А вот среди новичков мы увидим обувь с отделкой мехом тедди, массивные сапоги с толстой подошвой и лоферы. Смело врываются в сезон и ботинки 60-х годов. Делимся с вами самыми важными обувными трендами осени 2021 года.

Грядущие осенние тенденции постепенно просачиваются в магазины, и основой осеннего стиля определенно является пара новых ботинок. Ведь они вооружают нас на приближающуюся ненастную погоду. На этот раз все будет довольно практично, стильно и удобно.

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Плюшевый мех

Как одним словом описать осенний сезон 2021 года? Безусловно, это слово «приятно». Потому что искусственный и плюшевый мех доминируют в модных моделях не только в одежде и сумках, но и в обуви.

Ботфорты

Сапоги выше колена будут с нами в осеннем сезоне 2021 года и согреют даже в носке с короткими платьями или юбками. Главное, они должны сидеть как вторая кожа или выглядеть слишком широкими от ноги.

Лоферы

Лоферы были на пике несколько сезонов. Осенью 2021 года они снова врываются на мировые подиумы. Вариаций может быть много, однако две самые популярные: с очень толстой подошвой или модели с широким каблуком и платформой.

Назад в 60-е

Еще одна тенденция, вошедшая в нашу коллекцию лучших моделей осени 2021 года: гладкие сапоги до колена в стиле 60-х с заостренным носом. Модельеры от Fendi до Allessandra Rich сочетали их с голыми ногами и платьями, юбками длины мини или миди.

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