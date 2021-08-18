Хотите знать, что сулят звезды на грядущий день? Читайте астрологический прогноз на 19 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы чувствуете себя комфортно и безопасно в объятиях партнера. Постарайтесь не начинать конфликт и не искать причин для ссор, чтобы не разрушать идиллию.

Телец

Вы будете страдать страстью к путешествиям. Вы бы очень хотели уехать куда-то далеко. Может, скоро все получится. Просмотрите сайты туров.

Близнецы

Что бы вы ни делали, вы делаете это от всей души. Поэтому сегодня каждое действие будет эмоционально затратным.

Рак

Друзья сейчас играют большую роль в вашей жизни. Это значит, что вы крайне нуждаетесь в поддержке и помощи. Не бойтесь об этом говорить. Слушайте их советы, ведь близкие не должны вам навредить.

Лев

Вы целеустремленны и общительны, сияете на встречах. Вы знаете, чего хотите. А это значит, что своими успехами еще больше привлекаете внимание недоброжелателей. Будьте внимательны.

Дева

Хорошее время для получения важной информации. Будьте хитрее, проворнее, быстрее. Вам нужно знать то, что от вас скрывают.

Весы

Звезды вам строго говорят: не участвуйте в долгих дискуссиях. Вы слишком нервны, чтобы совладать собой и вести переговоры.

Скорпион

Сроки работают в вашу пользу. Не позволяйте себе беспокоиться, ведь в конце концов все наладится.

Стрелец

Вы гибки и в хорошем настроении. Все, за что вы возьметесь, будет успешным. Смело можно совершать крупные покупки.

Козерог

Вы получите много положительных отзывов от окружающих. Наконец-то вы поверите в себя. Пришло время не стесняться своих способностей. Будьте собой!

Водолей

Вы начинаете день в стрессе. Все идет наперекосяк. Всегда есть что-то, что мешает вам выполнить свою программу. Однако строго запрещено срываться на коллег. Ведь это грозит увольнением.

Рыбы

Вам могут поступить предложения по улучшению условий работы. Некоторые коллеги могут немного позавидовать, что негативно отразиться на вашем самочувствии. Чтобы этого избежать, меньше рассказывайте об удачах.

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