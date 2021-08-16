Что приготовил новый день всем знакам зодиака? Читайте астрологический прогноз на 17 августа 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вторник пройдет под влиянием Луны. Не беспокойтесь, все события будут для вас благоприятны. Вы знаете, что важно конкретно в этой ситуации. Не отходите от заданного курса.

Телец

Вы креативны, что принесет вам пользу в профессиональном плане. Будьте более уверены в себе.

Близнецы

Вы хорошо отдохнули, поэтому будете активны и динамичны. Это позволит достичь любых карьерный успехов. Не бойтесь говорить с начальством о своих целях.

Рак

Вы заряжаете всех своим оптимизмом. И, кстати, вам удается убедить других в своих идеях. Поэтому смело собирайте команду мечты и к делу.

Лев

Ходьба, езда на велосипеде или бег трусцой ― вечером вам нужно немного потренироваться. Мышцы настолько зажаты, что уже негативно влияют на здоровье.

Дева

Лунная энергия вам не очень подходит. Вы не можете делать то, что хотите, а это быстро становится невыносимым. Попробуйте отложить все дела и уединиться с собой для медитации и восстановления.

Весы

Стихийные изменения плана — это не конец света. Поэтому реагируйте спокойнее и не впадайте в панику. Вы со всем справитесь. Главное, сохраняйте хладнокровный разум.

Скорпион

Олимпийские медали сегодня вам не завоевать. Поэтому устраивайтесь поудобнее дома, готовьте вкусный ужин и пересматривайте семейные архивы. Пора нервной системе отдохнуть.

Стрелец

Отличное начало дня, созданное для вас: Луна движет вами, у вас есть скорость и импульс. Вы не тратите время на откладывание дел, а приступаете мгновенно.

Козерог

Заметили, как теперь вами восхищаются за то, что у вас есть собственное мнение? А вы боялись заявить о себе. Оставайтесь и дальше таким уверенным и непоколебимым.

Водолей

Луна вас воодушевляет, но также заставляет немного понервничать. Чтобы не растрачивать энергию попусту, выстройте для себя приоритеты.

Рыбы

За вами пристально следят завистники. Не позволяйте этому выбить вас из колеи. Меньше рассказывайте об успехах, чтобы не наполняться негативной энергией недоброжелателей.

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