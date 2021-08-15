Гороскоп на 16 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит отказаться от общения с неприятными людьми, а кто может получить небольшое повышение? Читайте гороскоп на 16 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Если вы давно мечтали совершить что-то эдакое, то сейчас самое время. Не бойтесь рисковать. Звезды сулят удачу в любых начинаниях.

Телец

Прекрасное время для позитивных перемен в личной жизни. Хватит сидеть дома ― выходите в люди. Знакомства с интересными людьми вам обеспечены.

Близнецы

Вы хотите все и сразу. Но так не бывает. Запаситесь терпением и идите к своей цели постепенно. Иначе потом не оберетесь проблем. Будьте осторожны с деньгами.

Рак

Вам удастся завершить проект, над которым вы работали длительное время. В конце дня вы почувствуете сильную усталость. Звезды советуют хорошенько отдохнуть.

Лев

Прекрасное время для творчества. У вас появится много хороших идей, которые ваше начальство одобрит. Не бойтесь рисковать. В отношениях с любимым человеком немного не хватает романтики. Заполните этот пробел.

Дева

Замечательный день, чтобы решить все конфликты на работе и с любимым человеком. Правда, в отношениях с родителями может возникнуть некоторое недопонимание. Постарайтесь не доказывать свою точку зрения с пеной у рта.

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Весы

День стоит полностью посвятить работе. Есть вероятность небольшого повышения заработной платы. В отношениях с коллегами могут возникнуть мелкие споры, но они быстро разрешатся.

Скорпион

Ваша проблема в том, что вы слишком самонадеянны. В сложных ситуациях вы не пытаетесь разобраться, а продолжаете гнуть свою линию. Звезды советуют остановиться и прислушаться к мнению более опытных людей.

Стрелец

Замечательный день для кардинальной смены имиджа. Пришло время готовится к осени и ― к новой жизни. Совсем скоро вас ждут приятные новости.

Козерог

Замечательный день для планирования отпуска. Пока еще есть две недели лета, неплохо было бы отдохнуть. Вы заслужили. Так что перестаньте себя ругать за то, что мало работаете.

Водолей

Опасный день. Есть риск подхватить простуду. Да, не удивляйтесь! Будьте очень осторожны. Возможны встречи с неприятными людьми. Избегайте общения с теми, кто вам противен.

Рыбы

День наполнения жизненной силой и творческим потенциалом. С самого утра вам захочется свернуть горы, однако после обеда все желание куда-то улетучится. Постарайтесь сохранить трудоспособность. Она вам понадобится.

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