Церковные праздники в августе 2021: календарь православных праздников по дням
Август 2021 порадует весь православный мир множеством важных праздников. Среди них ― день пророка Илии и двунадесятые неподвижные праздники: Преображение Господне (Спас), Успение Пресвятой Богородицы и другие. Читайте в нашем материале перечень церковных праздников в августе 2021 года, чтобы не пропустить большие и значимые православные даты.
Август 2021 богат на православные праздники. Также с 14 августа начинается Успенский пост, продолжительность которого составит 14 дней. После — Успение Пресвятой Богородицы. Этот пост является одним из четырех многодневных воздержаний после Великого, Рождественского и Петрова.
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Церковные праздники в августе 2021 года
1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; преподобного Паисия Печерского; преподобного Дия Константинопольского.
2 августа — пророка Илии.
3 августа — преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.
4 августа — мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; преподобного Корнилия Переяславского; перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.
5 августа — Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников.
6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
7 августа — успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жен Олимпиады, диакониссы, и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.
8 августа — священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских.
9 августа — великомученика и целителя Пантелеймона; преподобного Германа Аляскинского.
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»; апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.
11 августа — преподобномучеников Серафима и Феогноста, иеромонахов;
мученика Каллиника Киликийского; преподобных Константина и Космы Косинских;, мученицы девы Серафимы.
12 августа — апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника;
мученика Иоанна Воина; обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.
13 августа — предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня.
14 августа — Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня; семи мучеников Маккавеевых, матери их Соломонии и учителя их Елеазара; начало Успенского поста.
15 августа — блаженного Василия, Христа ради юродивого.
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16 августа — преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
17 августа — семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина.
18 августа — предпразднство Преображения Господня.
19 августа — Преображение Господне. Спас.
20 августа — попразднство Преображения Господня.
21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
22 августа — Собор Соловецких святых.
23 августа — священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.
24 августа — священномученика Евпла Катанского, архидиакона; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.
25 августа — преподобномучеников Белогорских.
26 августа — отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника.
27 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея.
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
30 августа — священномученика Мирона Кизического, пресвитера; преподобного Алипия, иконописца Печерского.
31 августа — преподобного Иоанна Рыльского; мучеников Флора и Лавра.