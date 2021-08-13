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Пятница 13-е: что нельзя делать в этот день

13.08.2021

13 августа 2021 года все любители мистики, а также суеверные люди будут бояться сделать что-то не то. Ведь этот день пятница тринадцатое! Что нельзя делать, а также почему столько внимания уделяется обычному совпадению дня недели и даты узнайте в материале.  

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Поверье о том, что этот день является опасным и именно в пятницу 13-го случаются неприятности,  появилось очень давно. Особенно суеверные люди даже рисовали на руках пятиконечные звезды, чтобы уберечь себя от беды!

В народе есть версия, что именно в пятницу 13-го двенадцать ведьм слетаются на свой шабаш. И когда на небе появляется полная луна, то его тринадцатым гостем становится сам сатана. Для верующих людей такая версия действительно кажется устрашающей, но правда ли это?

Своим мнением о пятнице 13-го поделилась победительница «Битвы экстрасенсов»14, ясновидящая из Австралии Джули Мак-Кензи:

«Я не особо верю, что число 13 или конкретно пятница 13-е приносят плохую удачу или являются невезучими. На самом деле число 13 мне очень нравится».

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Ясновидящая уверена, что существует много других факторов, помимо наших имен или дат, которые влияют на жизнь.

«На самом деле эта дата ничего не значит, но если вы начнете верить в плохое, то силой своего разума действительно сможете воплотить это в жизнь. И вообще, если кто-то из ваших близких родился в пятницу 13-го, то этот день нужно воспринимать как прекрасный и волшебный, так как жизнь в этот день сделала такой подарок, как рождение дорого вам человека»,уверяет Джули Мак-Кензи.

Однако если вы переживаете, чтобы с вами не произошло каких-то неприятностей, читайте наши рекомендации о том, чего не стоит делать в этот день.

Что нельзя делать в пятницу 13-го?

  • Не стоит начинать новые дела.
  • Нельзя смотреться в зеркало в ночь на пятницу 13-е.
  • В этот день не рекомендуется перекрашивать волосы в яркие цвета (особенно в рыжий).
  • От маникюра тоже лучше отказаться.
  • Не планируйте далеких поездок и путешествий.
  • В пятницу 13-го ни в коем случае нельзя чертыхаться.
  • Не одалживайте никому деньги.
  • В пятницу 13-го не стоит собираться в компании из тринадцати человек.

Итак, теперь вы готовы к 13 августа и знаете, что можно и чего нельзя делать в этот день.  Даже если вы сильно суеверный человек, не бойтесь: в пятницу тринадцатого можно смело выходить из дома, а также заниматься обычными делами!

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