13 августа 2021 года все любители мистики, а также суеверные люди будут бояться сделать что-то не то. Ведь этот день — пятница тринадцатое! Что нельзя делать, а также почему столько внимания уделяется обычному совпадению дня недели и даты — узнайте в материале.

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Поверье о том, что этот день является опасным и именно в пятницу 13-го случаются неприятности, появилось очень давно. Особенно суеверные люди даже рисовали на руках пятиконечные звезды, чтобы уберечь себя от беды!

В народе есть версия, что именно в пятницу 13-го двенадцать ведьм слетаются на свой шабаш. И когда на небе появляется полная луна, то его тринадцатым гостем становится сам сатана. Для верующих людей такая версия действительно кажется устрашающей, но правда ли это?

Своим мнением о пятнице 13-го поделилась победительница «Битвы экстрасенсов»—14, ясновидящая из Австралии Джули Мак-Кензи:

«Я не особо верю, что число 13 или конкретно пятница 13-е приносят плохую удачу или являются невезучими. На самом деле число 13 мне очень нравится».

Ясновидящая уверена, что существует много других факторов, помимо наших имен или дат, которые влияют на жизнь.

«На самом деле эта дата ничего не значит, но если вы начнете верить в плохое, то силой своего разума действительно сможете воплотить это в жизнь. И вообще, если кто-то из ваших близких родился в пятницу 13-го, то этот день нужно воспринимать как прекрасный и волшебный, так как жизнь в этот день сделала такой подарок, как рождение дорого вам человека», — уверяет Джули Мак-Кензи.

Однако если вы переживаете, чтобы с вами не произошло каких-то неприятностей, читайте наши рекомендации о том, чего не стоит делать в этот день.

Что нельзя делать в пятницу 13-го?

Не стоит начинать новые дела.

Нельзя смотреться в зеркало в ночь на пятницу 13-е.

В этот день не рекомендуется перекрашивать волосы в яркие цвета (особенно — в рыжий).

От маникюра тоже лучше отказаться.

Не планируйте далеких поездок и путешествий.

В пятницу 13-го ни в коем случае нельзя чертыхаться.

Не одалживайте никому деньги.

В пятницу 13-го не стоит собираться в компании из тринадцати человек.

Итак, теперь вы готовы к 13 августа и знаете, что можно и чего нельзя делать в этот день. Даже если вы сильно суеверный человек, не бойтесь: в пятницу тринадцатого можно смело выходить из дома, а также заниматься обычными делами!

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