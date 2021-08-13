Актриса театра и кино, а также одна из главных героинь легендарного сериала «Крепостная» — Олеся Жураковская — отмечает день рождения! Редакция сайта STB.UA поздравляет прекрасную артистку с праздником!

В костюмированной драме «Крепостная» Олеся Жураковская сыграла роль кухарки богатых помещиков Червинских. Актриса смогла в полной мере передать образ мудрой, сильной и настоящей украинской женщины, за что еще больше полюбилась зрителю. И это неудивительно, ведь непревзойденная артистка умело преображается в самые разные роли.

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Любовь и славу Олеся Жураковская заработала своим трудом и ролями в театре и кино. В свободное от съемок время она путешествует по самым экзотическим местам. Именно в поездках актриса набирается новой силы и энергии.

Редакция сайта STB.UA желает вдохновения и еще множества легендарных сыгранных ролей!

Уже осенью мы увидим продолжение сюжетной линии Павлины. Как же сложится ее судьба? Обретет ли она свою любовь? Не пропустите премьеру на СТБ совсем скоро!

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