14 августа православные отмечают Медовый Спас 2021. Традиционно это и народный, и религиозный праздник. Он знаменует начало Успенского поста и прощание с жаркими летними деньками. О том, что нельзя делать на Медовый Спас, а также какие приметы и традиции на Маковея существуют, напомнила участница «Битвы экстрасенсов» Ярослава Федорова.

Медовый Спас: история и традиции праздника

Первый Спас называют не только Медовым, но и Маковым (Маковея) и Спасом на воде. К средине августа соты в ульях уже заполнены, и пасечники начинают сбор мёда. Существует поверье, что в день первого Спаса пасечник обязательно должен заломать соты, иначе соседние пчёлы украдут весь мед.

Третье именование – Спас на воде, или Мокрый Спас, – этот день получил благодаря традиции освящения воды. На Руси в этот день было принято купать лошадей, свиней и весь скот в последний раз. Также люди и сами купались, веря, что такой обряд смоет их грехи и подарит здоровье. Обязательным ритуалом было освящение новых колодцев.

Помимо народных традиций, Первый Спас является и началом Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа. Это единственный многодневный пост в честь Богородицы и её Успения. Он очень строгий, несмотря на то, что сладкий. Считается, что, придерживаясь этого поста, жизнь верующих христиан будет такой же сладкой и после смерти.

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Ярослава Федорова так объясняет эти традиции:

«Я немного расскажу о традициях и обрядах наших предков, посвященных Медовому Спасу. С приходом этого праздника пасечники начинали выкачивать мед, чтобы пока не отцвели медоносные растения, пчелы успели сделать запасы меда на зиму для себя. Традиционно собирали мак, потому что считалось, что именно в эти дни он приобретает целительные и магические свойства. В некоторых селах и по сей день женщины насыпают немного маковых зернышек в колодцы для того, чтобы вызвать дождь. После освящения в церкви такой мак давали домашним животным для защиты от злых сил, здоровья и плодовитости».

Что святят на Медовый Спас

По традиции хозяйки идут в церковь для того, чтобы помолиться и освятить мёд. Считалось, что в таком случае он обретает чудодейственную силу и может применяться даже как лекарство от тяжелых болезней. Женщины пекут булочки, пряники, пироги и блинчики с мёдом.

Традиционным блюдом на столе является выпечка с маком. И это не случайность, поскольку 14 августа — день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. В народе это праздник получил названия Маковей, или же Маковый Спас. Именно поэтому на стол принято подавать различные блюда с маком.

Ярослова Федорова добавляет:

«В церковь принято носить не только мак, нужно также нести мед и цветочные букетики из лекарственных трав и цветов (чабрец, бархатцы, мята, настурция, маточник, головки мака). Иногда в букет добавляли подсолнух и обязательно украшали композицию красивыми лентами. Существует поверье: если молодая девушка без разрешения вырвет на чужом огороде несколько головок мака и освятит их в церкви, то женская судьба ее сложится очень хорошо. Хозяйки обсыпали освященным маком дом для защиты от дурного глаза и порчи, а цветы из освященных букетиков девушки вплетали в косы на праздник Благовещения. Освященные букетики хранили весь год и при необходимости готовили из них лекарственные чаи и настойки, в отваре из этих трав купали младенцев. Также было принято освещать в церкви воду. После посещения церкви принято собираться семей и проводить время у воды или просто на природе, на столе при этом должны быть фрукты, мед и обязательно выпечка с маком. Это первый день Успенского поста, поэтому на столе были исключительно постные угощения». Приметы на Маковея

14 августа начинается период Спасовки, на протяжении которого принято помогать окружающим, особенно тем, кто нуждается в этом больше всех. В день Медового Спаса на Руси устраивали «вдовьи и сиротские помочи», то есть приносили еду и оказывали помощь по хозяйству. При этом люди приговаривали: «Ты – за себя, мы – за тебя, а Христов Спас – за всех нас!». Считается, что Спас получил свое название в честь Иисуса Христа-Спасителя (Спаса). Поэтому все продукты, в честь которых назван праздник, имеют «спасительные» свойства.

В Первый Спас в давние времена пчеловоды надевали чистую одежду, в новую посуду клали мёд только из самых лучших и богатых ульев и шли в церковь. Освященным медом поминали родителей, угощали нищих и детей.

Ярослава также напоминает, что «как и во время любого большого религиозного праздника, в этот день нельзя заниматься сельскохозяйственными работами, нельзя работать по дому. Поэтому порядок в огороде, саду и доме нужно навести накануне. Нужно провести этот день в максимально теплой и дружеской обстановке с родными и близкими людьми».

Букет на Маковея: какие цветы нужно принести в дом на Медовый спас

Накануне Маковея несколько головок мака добавляли в букет из цветов и лекарственных растений. Освятив в церкви, такой «маковейский цветок» ставили у кровати. Верили, что он убережет семью от несчастий и подарит спокойствие и благополучие в семье.

Также в букеты добавляли разные символические травы и цветы. Например, бархатцы принесут в дом счастье, тысячелистник – финансовое благополучие, мята – крепкое здоровье, а базилик удачу. Наши предки верили, что этот букет надо собрать непременно своими руками и это принесет в дом счастье.

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