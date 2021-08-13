Чтобы приготовить вкусную котлету для бургера, необходимо сделать хороший фарш. Редакция сайта STB.UA собрала для вас топ-3 популярных рецептов вкусного фарша для бургеров. Выбирайте и наслаждайтесь!

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Фарш из говядины

Ингредиенты:

Говядина – 500 г

Соль

Черный перец

Растительное масло

Лук

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

Берем кусок говядины, промываем под холодной водой. Промытое мясо нарезаем средними кругами вдоль куска. Каждый кусок отбиваем специальным молотком. Отбитое мясо нарезаем мелкими кубиками. Добавляем к говядине нашинкованный лук, измельченный чеснок и специи. Все тщательно вымешиваем. Формируем из приготовленного фарша шарик и приплюскиваем каждый на ладони. Сформированные котлеты ставим в холодильник на 30 минут. Вынимаем и жарим на сковороде с растительным маслом до румяной корочки.

Фарш из куриного филе

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Хлеб – 200 г

Лук

Соль

Растительное масло

Перец

Способ приготовления:

Для начала замачиваем хлеб в теплой воде. Промываем куриное филе и нарезаем его крупными кусками. Измельчаем филе мясорубкой. Добавляем к мясу размоченный хлеб, специи и измельченный лук. Формируем из полученной массы небольшие котлеты. Разогреваем сковородку с маслом и жарим куриные котлеты.

Фарш из свинины

Ингредиенты:

Свинина – 500 – 600 г

Лук

Соль

Перец

Растительное масло

Горчица – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Кусок большого мяса измельчаем мясорубкой с крупными отверстиями. Нарезаем мелкими кусочками лук и добавляем к мясу. Приправляем фарш специями и добавляем 1 столовую ложку горчицы. Ставим готовый фарш в холодильник на 40 минут. После формируем котлеты. На разогретой сковороде с маслом жарим котлеты с обеих сторон.

Надеемся, вы обязательно выберете для себя вкусный рецепт фарша для бургеров.

Приятного аппетита!

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