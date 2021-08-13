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Что подарить на день рождения мужу: топ-10 идей

13.08.2021

Что подарить мужу на день рождения — этим вопросом задаются тысячи женщин ежедневно. Что подарить любимому человеку, если запас вариантов исчерпан, а до заветной даты осталось несколько дней? Топ-10 идей оригинальных подарков читайте далее в нашем материале.

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Что подарить на день рождения мужу: топ-10 идей

День рождения — один из самых значимых праздников в жизни каждого человека. Нам всегда хочется порадовать близких в этот день чем-то особенным и запоминающимся. Предлагаем вам топ-10 вариантов неординарных подарков ко дню рождения возлюбленного.

Подарочный набор для хобби

что подарить любимому на день рождения

Мужчины очень серьезно относятся к своим увлечениям. Будь то коллекционирование разноцветных носков либо увлечение рыбалкой. Каждый муж по достоинству оценит заботу и внимание, с которыми вы подготовите подарочный набор для хобби.

Для оформления подарка вам подойдут как картонные коробки, так и деревянные с принтом на свой вкус. Внутрь можно положить подушку из конфетти или другой наполнитель для подарочных коробок.

Наполните коробку полезными и милыми предметами, подходящими для его хобби. К примеру, если это увлечение космосом:

  • Коробочка шоколадных конфет, оформленных в виде солнечной системы
  • Сертификат на экскурсию в планетарий
  • Носки с рисунком космонавта
  • Настольный светильник «Звездное небо»

Не бойтесь экспериментировать!

Подарок для любителей алкогольных напитков

  • Для любителей винных напитков:

Что подарить мужу на день рождения

Подберите бутылку вина, чтобы год урожая и год рождения именинника совпадали. Дополните ее набором принадлежностей для вина или рамкой для винных пробок.

  • Для любителей слабоалкогольных напитков:

Что подарить мужу на день рождения

Есть множество вариантов пивных напитков с именами. Несколько бутылок можно сложить в специальный деревянный ящичек для пива.

  • Для любителей крепких напитков:

Что подарить мужу на день рождения

Именной бокал под крепкие алкогольные напитки с охлаждающими камнями. Или шейкер и все для приготовления любимого напитка. 

Набор для любителей чая и кофе

Что подарить мужу на день рождения

Для любителей чая или кофе выберите красивый и полезный подарок.

  • Красивая чашка, подходящая под характер вашего возлюбленного
  • Кофе или чай
  • Сироп (вкус на выбор)
  • Маршмеллоу в коробочке или любые другие сладости
  • Варенье в красивой праздничной баночке
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 Спа-подарок

Что подарить мужу на день рождения

Порадуйте мужа необычным подарком на день рождения — спа-набором. В него можно собрать все любимые косметические средства для ухода, не ограничиваясь стандартным гелем для душа и шампунем. Вариант небольшого спа-набора:

  • Полотенце
  • Гребешок из натурального дерева для волос и/или бороды
  • Мыло с любимым ароматом
  • Скраб для тела мужской
  • Лосьон для тела и лица
  • Помада или гель для волос
  • Крем для рук
  • Ароматическая свеча

Что подарить мужу на день рождения

Для обладателей бороды и усов можно добавить в набор специальный шампунь и бальзам, масло и воск для ухода.

Эмоции

Что подарить мужу на день рождения

Многие из нас забывают о своем хобби в суете рабочих будней, откладывая в долгий ящик мечты и желания. Если у вашего мужа есть все необходимое, предлагаем вам несколько идей подарков-эмоций.

  • Экстремальное вождение

Преподнесите в подарок сертификат на несколько обучающих уроков экстремального вождения с инструктором. И реакция не заставит себя ждать — чего только стоят эмоции от полицейского разворота!

  • Стрельба в тире

Каждый мужчина в детстве играл в войнушки и представлял себя на месте Арнольда Шварценеггера. Подарите ему незабываемые эмоции — стрельба по мишеням или летающим тарелкам. Заряд энергии и улыбка — обеспечены.

Набор для похода

Что подарить мужу на день рождения

Любители рыбалки, охоты и отдыха на природе по достоинству оценят набор для похода. В него могут входить:

  • Палатка
  • Вместительный рюкзак
  • Спальный мешок
  • Каремат
  • Набор для барбекю
  • Набор походной посуды

Подарок для любителей спорта и активных болельщиков

Что подарить мужу на день рождения

Ваш муж не пропускает ни одну игру любимой команды? Посещает все матчи?

Подарите мужу на день рождения:

  • Сезонный абонемент на все матчи любимой команды
  • Футбольную атрибутику — шарф, футболку, свитшот
  • Форму или экипировку с символикой клуба
  • Сувенирную атрибутику — значок, флаг, кружку, брелок

Инструменты

Что подарить мужу на день рождения

Инструменты — необходимая вещь в быту. С хорошим набором по плечу любая задача. Часто мужчины используют их не только дома, но и в хобби. Вот такие наборы пригодятся любому:

  • Набор отверток
  • Набор гаечных ключей
  • Шуруповерт
  • Ящик для хранения инструментов

Мастер-класс

Что подарить мужу на день рождения

Возможно, ваш мужчина давно хотел чему-нибудь научиться? Сейчас на выбор есть разнообразные мастер-классы:

  • Гончарное искусство
  • Массаж
  • Скалолазание
  • Гастроуроки
  • Вождение
  • Мастер-класс по выпечке

Дегустации

Что подарить мужу на день рождения

Не хотите готовить, но хотелось бы в романтической обстановке провести вечер? Подарите на день рождения гастровечер с дегустациями. Это может быть:

  • Дегустация вин
  • Дегустация крепких алкогольных напитков
  • Ужин с безлимитным мясом
  • Дегустация сыров и мяса

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Как видите, удивить свою половинку и подарить незабываемые эмоции просто!

Источник фото: сайт Pinterest

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