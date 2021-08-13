Блюда из щавеля — это не только зеленый борщ или соленые запеканки. Суперфиналистка «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода собрала для вас простые рецепты, которые удивят необычным вкусом, а приготовление не отнимет много времени. Читайте топ-5 рецептов блюд из щавеля в нашем материале!

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Щавелевые щи с говядиной и перепелиными яйцами

Ингредиенты (2 порции):

100 г щавеля

4 перепелиных яйца

120 г говяжьей вырезки

140 г картофеля

1 лимон

1 большая луковица (или 2–3 маленьких)

Петрушка

Подсолнечное масло

Черный молотый перец

Соль

Приготовление:

Сварить говядину. Налить в кастрюлю 1 л воды, положить мясо, довести до кипения. Посолить, поперчить, варить на умеренном огне 20 мин., снимая пену. Нарезать картофель небольшими брусочками. Варить вместе с мясом 10 мин. Отварить перепелиные яйца в соленой воде. Остудить в проточной холодной воде, очистить от скорлупы, разрезать пополам. Нарезать лук соломкой, поджарить на сковородке до легкого золотистого оттенка. Добавить в щи, варить 2 мин. Нарезать щавель широкими полосками, вместе с лимонным соком добавить в щи. Достать из кастрюли мясо, нарезать крупными кусочками, закинуть обратно. Проверить на готовность все ингредиенты. Подавать с перепелиными яйцами и мелко порубленной петрушкой.

Теплый салат со щавелем

Ингредиенты (1 порция):

6 шампиньонов

½ баклажана

½ сладкого перца

Щавель

Петрушка

Соевый соус

Растительное масло

Уксус (желательно рисовый)

Приготовление:

Нарезать дольками баклажан и шампиньоны. Перец нарезать соломкой. Смешать соевый соус и уксус. Обжарить баклажаны до золотистой корочки, выложить отдельно. Жарить шампиньоны на сильном огне в течение 2 мин. Затем добавить перец, жарить еще 1 мин. К готовым овощам выложить баклажаны, все заправить смесью соевого соуса и уксуса. Прогреть 1 мин. на сковородке. На тарелке разложить чистые листья молодого щавеля. Выложить на листья салат, украсить петрушкой. Подавать теплым.

Жареный щавель с винным уксусом

Ингредиенты (6 порций):

6 кг щавеля

2 зубчика чеснока

1,5 ст. л. белого винного уксуса

6 ст. л. оливкового масла

Соль

Приготовление:

Удалить стебли, промыть листья щавеля. Налить в большую кастрюлю 3–4 л. воды, добавить 1 ст. л. соли. Добавить в кастрюлю щавель, довести до кипения. Варить 10 мин. Слить воду с готового щавеля. Мелко порезать листья. Разогреть на сковородке оливковое масло. Плоской стороной ножа подавить чеснок, добавить к маслу. Жарить, пока зубчики не потемнеют, затем достать и выбросить. Добавить в сковородку щавель. Готовить помешивая. Убрать сковороду с плиты, полить листья винным уксусом. Подавать теплым.

Шарлотка из щавеля

Ингредиенты (6 порций):

200 г щавеля

1 стакан сахара

3 куриных яйца

1 стакан пшеничной муки

Сливочное масло (по вкусу)

Соль

Приготовление:

Промыть щавель, нарезать лапшой. Взбить яйца с сахаром. Затем добавить муку, посолить и размешать. Добавить в полученную смесь щавель, вымесить тесто. Разогреть духовку. Смазать форму для запекания сливочным маслом. Поместить тесто в форму. Выпекать в духовке 20–30 мин.

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Смузи из щавеля и ананаса

Ингредиенты (4 порции):

700 г ананаса

1 пучок щавеля

50 г молодого шпината

2 апельсина

½ лайма

Приготовление:

Щавель хорошо промыть, обсушить и поместить в блендер вместе с листьями молодого шпината. Очистить ананас, удалить сердцевину. Нарезать средними кусочками. Добавить в блендер. Выдавить сок из апельсинов, лайма. Сок апельсинов добавить в блендер. Все ингредиенты в блендере пробить на максимальной скорости около 3–5 мин. Затем попробовать на баланс кислого-сладкого. Добавить лайм по вкусу и пробить еще раз. Подавать, украсив кусочком ананаса.

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