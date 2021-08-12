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Суп-пюре из кабачков: рецепт приготовления от участника «МастерШеф»

12.08.2021

Суп-пюре из кабачков невероятно вкусное и нежное летнее блюдо, которое полюбят все члены семьи. Оно очень простое в приготовлении и требует бюджетного набора продуктов, которые найдутся в каждом доме. Предлагаем вашему вниманию  рецепт супа-пюре из кабачков от участника самого кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича.

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Ингредиенты:

  • молодые кабачки 4 шт.
  • картофель 2 шт.
  • морковь 2 шт.
  • лук репчатый 1 шт.
  • чеснок 2 зубчика
  • растительное масло 2 ст. л.
  • сливки 20% 200 мл
  • куриный бульон 1 л
  • гренки 10 шт.
  • соль по вкусу
  • перец черный молотый по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите кабачки, картофель, морковь и лук.
  2. Разогрейте в кастрюле масло, обжарьте раздавленный чеснок с луком.
  3. Нарежьте кабачки, картофель и морковь. Тушите в кастрюле 7 минут, постоянно помешивая.
  4. Добавьте куриный бульон и доведите овощи до готовности.
  5. Разогрейте сливки.
  6. Слейте бульон в отдельную емкость.
  7. Взбейте овощи блендером до состояния пюре.
  8. Добавьте горячие сливки и бульон к овощам, получая желаемую консистенцию.
  9. Прогрейте суп, постоянно помешивая.
  10. Накройте кастрюлю полотенцем и дайте настояться.
  11. Поджарьте гренки на сухой сковороде.
  12. Подавайте суп с гренками.

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