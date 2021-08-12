Как приготовить сорбет: топ-10 рецептов в домашних условиях
Скоро лето, а, значит, самое время научится готовить сорбеты. Что это такое? Сорбет — это мороженное, приготовленное из свежих или замороженных ягод. Он полезен, так как готовят его исключительно из натуральных ингредиентов, имеет низкую калорийность, его можно есть детям, тем, кто соблюдает диету и просто любит фрукты. Как приготовить сорбет? Читайте топ-10 пошаговых рецептов сорбета на любой вкус.
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Клубничный сорбет
Ингредиенты:
- 350 г клубники
- 1 лимон
- 25 мл воды
- 80 г сахара
Способ приготовления:
- Клубнику помыть, очистить от листочков и порезать на дольки.
- Засыпать клубнику сахаром, залить водой и соком одного лимона. Оставить на час, чтобы клубника пустила сок.
- Перебить все ингредиенты до однородной массы с помощью блендера. При желании перетереть массу через сито, чтобы избавиться от косточек.
- Вылить в емкость и поставить в морозилку на час. После этого перемешать массу и вернуть в морозилку еще на час. Повторить процедуру три раза. Поставить в морозильник на 6-8 часов до полного замерзания.
Сорбет из черешни
Ингредиенты:
- 100 мл белого сухого вина или виноградного сока
- 350 г черешни
- 2 ст.л. сока лимона
- 5 ст.л. меда
Способ приготовления:
- Смешать вино, мед и лимонный сок. Взбить до однородности.
- Из черешни удалить косточки, мякоть измельчить в блендере, но не до состояния пюре.
- Смешать вместе все ингредиенты, перелить смесь в контейнер и поставить в морозилку.
- Примерно через час достать, перемешать и снова поставить замораживаться. Повторить процедуру 3-4 раза. Оставить сорбет в морозилке до полного замерзания.
Малиновый сорбет
Ингредиенты:
- 200 г малины
- 250 мл воды
- ½ стакана сахара (можно больше или меньше, в зависимости от того насколько сладкий сорбет вы хотите получить)
- сок половинки лимона или лайма
Способ приготовления:
- В сотейник залить воду, всыпать сахар и поставить на небольшой огонь. Держать до растворения сахара и остужаем.
- Малину залить соком лимона или лайма и перебить блендером. Получившееся пюре перетереть через сито, чтобы избавиться от косточек.
- Соединить остывший сироп и малиновое пюре. Перемешать.
- Перелить смесь в контейнер, поставить в морозилку. Каждые полчаса доставать и перемешивать в течение двух часов. Оставить до полного замерзания.
Сорбет из шелковицы
Ингредиенты:
- 4 стакана шелковицы
- ½ стакана сахара (по вкусу)
- 2 ст.л. лимонного сока
- 3-4 ст.л. воды
Способ приготовления:
- Шелковицу смешать с сахаром, водой и лимонным соком. Взбить до однородности.
- Переложить массу в контейнер и поставить в морозильник.
- Примерно через час достать и перемешать. Повторить процедуру 3-4 раза и поставить в морозилку до полного замерзания на 6-8 часов.
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Сорбет из черной смородины
Ингредиенты:
- 400 г черной смородины
- 150 г сахара
- 120 мл воды
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 пучок мяты
Способ приготовления:
- Черную смородину измельчить в блендере и перетереть через сито.
- В сотейнике смешать сахар, воду, лимонный сок и мяту. Нагреть почти до кипения. Остудить и удалить мяту.
- Соединить сироп и пюре из черной смородины, перемешать и перелить в плоский контейнер. Поставить в морозилку.
- Через каждый час доставать и перемешивать. После этого поставить в морозилку часов на 6-8 до полного замерзания.
Сорбет из красной смородины
Ингредиенты:
- 500 г красной смородины
- 120 г сахарной пудры
- 120 мл воды
- половинка лимона
Способ приготовления:
- Красную смородину перебить в блендере и перетереть через сито. В готовое пюре добавить сок половины лимона.
- Воду перелить в сотейник, добавить сахарную пудру. Поставить на огонь и довести до кипения. Остудить.
- Смешать сироп и смородиновое пюре. Перелить в контейнер и отправить в морозилку.
- Через час достать, перемешать и вернуть в морозилку. Повторить процедуру 4-5 раз и оставить до полного замерзания.
Сорбет из вишни
Ингредиенты:
- 350 г вишни
- 150 г сахара
- 150 мл воды
- 20 г лимонной цедры
Способ приготовления:
- Вишню помыть и очистить от косточек.
- Перебить вишню в блендере до однородности. Перетереть через сито.
- Воду налить в сотейник, добавить сахар, поставить на небольшой огонь. Варить пока сахар полностью не раствориться. Остудить.
- Смешать сироп с вишневым пюре и добавить лимонную цедру. Хорошо перемешать.
- Поставить на час в морозилку. Через час перемешать. Повторить процедуру 3-4 раза и оставить в морозилке на 6-8 часов.
Сорбет из яблок
Ингредиенты:
- 1 кг яблок (лучше брать ароматные)
- 100 мл воды
- 100 г сахара (если яблоки сладкие, то можно меньше)
- 1-2 лимона
Способ приготовления:
- В сотейник залить воду, добавить сахар и прогревать на небольшом огне до полного растворения сахара. Остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник.
- Яблоки очистить от кожуры, удалить серцевину и нарезать крупными кубиками.
- Из лимонов вижать сок.
- Яблоки перебить в блендере с лимонным соком до состояния пюре.
- Перелить в контейнер и отправить в морозилку на 5 часов. Каждый час доставать и перемешивать. Оставить на ночь замерзать.
Сорбет из дыни
Ингредиенты:
- 800 г ароматной дыни
- 1 лимон
- 6 ст.л. сахара
- 2 ст.л. воды
Способ приготовления:
- В сотейник насыпать сахар, залить водой и поставить на небольшой огонь. Прогревать помешивая до полного растворения сахара. Остудить.
- Дыню очистить от кожицы и семян. Мякоть нарезать кубиками и перебить в блендере до консистенции пюре.
- Сок одного лимона добавить в холодный сироп и перемешать.
- Смешать все ингредиенты вместе, перемешать, перелить в контейнер и поставить в морозилку на 6-8 часов.
- Чтобы сорбет получился нежным и воздушным, каждый час доставать его из морозилки и перемешивать.
Сорбет из бананов
Ингредиенты:
- 700 г бананов
- 1 лимон
- 150 мл воды
- 2 ст.л. меда
- 30 г шоколадных дропсов
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Способ приготовления:
- В сотейнике смешать теплую воду и мед. Перемешать до растворения меда.
- Бананы очистить от кожуры и нарезать небольшими кружочками.
- В блендер добавить бананы, сок одного лимона, сироп и перебить до однородности.
- Перелить массу в контейнер и поставить в морозилку на час.
- Достать массу, добавить шоколадные дропсы, перемешать и вернуть в морозилку до полного замерзания на 6-8 часов.