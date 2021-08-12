Гороскоп на 13 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть повнимательнее и посерьезнее, а кто должен взять ответственность за свою жизнь на себя? Читайте гороскоп на 13 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для планирования. Вам удастся определить самые важные цели и отказаться от вредных привычек. Благодаря целеустремленности вы быстро достигнете желаемого.

Телец

Начало дня будет весьма удачным. Однако звезды советуют не откладывать в долгий ящик важные дела. Лучше начните с самого сложного. Тогда вечером вы сможете расслабиться.

Близнецы

Немного противоречивый день. С самого утра на работе будут определенные сложности. Однако, если вы сумеете расположить на свою сторону противников, то вполне вероятно, выйдете на новый уровень и получите приятный бонус.

Рак

Хороший день для воплощения в реальность задуманного. Удачное время для деловых переговоров. Возможно, вам удастся заключить выгодную сделку или найти союзников

Лев

Прекрасный день для начала нового этапа в жизни. Есть смысл заняться обучением. Благодаря своей усидчивости и желанию вы быстро схватываете новую информацию.

Дева

День сулит небольшое недопонимание с близкими и коллегами. Возможны мелкие конфликты. Если вы не будете заострять на неудачах внимание, проблема решится очень быстро.

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Весы

День сулит неприятные сюрпризы. Возможно, вам придется резко менять свои планы. А это принесет дополнительные нагрузки и переживания. Если надо, обратитесь за помощью к близким людям.

Скорпион

День полон сюрпризов. Возможно, на вашем пороге появятся старые знакомые и те новости, которые они вам принесут, повлекут за собой дополнительные финансовые траты.

Стрелец

Вы слишком доверчивы. Из-за этого часто страдаете. Постарайтесь поменьше рассказывать о своих планах. Даже близким друзьям. Тогда вероятность того, что все получится, вырастет в разы.

Козерог

Сложный день. Вы просто-таки боретесь из последних сил, а нужного результата все нет. Не паникуйте. Дайте себе время отдохнуть и с новыми силами приступайте к работе.

Водолей

В вашей жизни появится человек, который может оказать сильное влияние на вашу дальнейшую судьбу. Не спешите принимать его советы очень близко. Сначала присмотритесь.

Рыбы

Вы очень сильно хотите изменить свою жизнь, однако для этого ничего не делаете. Только ноете. Прекратите. Возьмите ответственность за свои поступки на себя.

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