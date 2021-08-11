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Варенье из вишни: три уникальных рецепта на зиму от участников «МастерШеф»

11.08.2021

Как приготовить варенье из вишни на зиму? В нашем материале вы найдете три уникальных рецепта варенья из вишни от участников «МастерШеф». Варенье обязательно понравится вам, и вы сможете удивить всю семью.

Вишневое варенье с пряностями

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Такое варенье имеет потрясающе богатый вкус и прекрасный аромат. Оно способно украсить любой стол и согреть в холодный зимний вечер.

Ингредиенты:

  • вишня — 2,5 кг
  • сахар— 1,5 кг
  • корица — 2 шт.
  • бадьян — 2 шт.
  • гвоздика — 2 шт.
  • кардамон — 3 шт.
  • перец душистый горошком — 2 шт.

Приготовление:

  1. Удаляем из вишен косточки.
  2. Кладем ягоды в миску, засыпаем сахаром и оставляем на 3 часа, чтобы они пустили сок.
  3. Перекладываем вишни в кастрюлю, доводим до кипения и через минуту выключаем огонь. Снимаем с варенья пенку и оставляем до полного остывания на 2—3 часа.
  4. Пряности складываем в марлевый мешочек и кладем в варенье. Возвращаем его на плиту, снова доводим до кипения и через 2 минуты выключаем. Оставляем остывать. Повторить процедуру варки ещё 2 раза.
  5. Вынимаем специи, заливаем горячее варенье в простерилизованные банки и закатываем. Хранить варенье лучше при комнатной температуре.

Шоколадно-вишневое варенье

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Вишня и шоколад — такое же идеальное сочетание, как спагетти с томатным соусом. Поэтому шоколадно-вишневое варенье точно порадует вас и ваших близких. К тому же на его приготовление понадобится не больше получаса.

 Ингредиенты:

  • вишня — 0,5 кг
  • сахар — 200 г
  • сок лимона — 1 ст. л.
  • черный шоколад 70 % — 100 г
  • ром или коньяк (по желанию) — 100 мл
  • вода — 50 мл

Приготовление:

  1. Вишни чистим от косточек, кладем их в кастрюлю.
  2. Добавляем воду, лимонный сок и сахар. Помешивая, доводим до кипения.
  3. Уменьшаем огонь и добавляем коньяк или ром.
  4. Варим на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая.
  5. Шоколад ломаем на кусочки. Снимаем варенье с огня, добавляем шоколад и перемешиваем до полного  растворения.
  6. Варенье готово. Осталось остудить и разлить его по баночкам.

Вишневое варенье с миндалем и ликером

варенье

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Такое варенье отлично подойдёт к блинчикам, кексам, мороженому.

Ингредиенты:

  • вишня — 1 кг
  • сахар — 800 г
  • желфикс — 1 пакетик
  • миндальные хлопья — 75 г
  • вишневый ликер — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Удаляем косточки из вишен. Засыпаем сахар и желфикс, оставляем на пару часов.
  2. Ставим на небольшой огонь, доводим до кипения, снимаем пенку и варим 2—3 минуты.
  3. Снимаем с огня, добавляем в варенье ликёр и миндаль. По желанию орехи можно предварительно измельчить.
  4. Наполняем вареньем предварительно подготовленные банки. Наше вишнёвое варенье с миндалём и ликёром готово!

Приятного аппетита!

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