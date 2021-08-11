Лимончелло — один из самых популярных ликеров в Италии — стал фаворитом и украинских ценителей крепких напитков. Доступные ингредиенты и простая технология позволяют приготовить лимончелло в домашних условиях. Главное — выбрать свежие и ароматные лимоны. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного лимончелло.

Ингредиенты:

лимоны среднего размера – 5–6 шт.

виноградный спирт 96% – 500 мл или водка (очищенный самогон 40%) — 700 мл

бутилированная вода – 500 мл (для спирта) или 300 мл (для водки)

сахар – 450 г

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Способ приготовления:

Промойте лимоны теплой водой, вытрите бумажным полотенцем и аккуратно снимите цедру. Не заденьте белую мякоть, так как ликер может получиться горьким. Выложите цедру в трехлитровую банку, залейте спиртом (водкой) и плотно закройте крышкой. Настаивайте 15 дней при температуре 18–25 °C в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Раз в сутки интенсивно встряхивайте банку. Процедите настой через сито или марлю. Отожмите цедру досуха. Приготовьте сироп. Всыпьте сахар в кастрюлю с подогретой водой. Доведите до кипения и проварите на среднем огне 3–5 минут, постоянно снимайте белую пену. Охладите сироп до комнатной температуры. Соедините лимонную настойку и сахарный сироп. Разлейте ликер по бутылкам, герметично закройте и настаивайте 7 дней в темном, прохладном месте. Пейте лимончелло холодным или со льдом в чистом виде либо добавляйте в коктейли. Лимончелло может храниться в темном месте до 5 лет.

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