Гороскоп на 12 августа 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более уверенным в своих силах, а кто может напороться на конфликты? Читайте гороскоп на 12 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

День сулит Овнам много трудностей. Однако несмотря на все задержки, вы со всем справитесь. Главное ― не паниковать и, если понадобится, попросить о помощи.

Телец

Прекрасный день для реализации новых планов. Вы получите поддержку от начальства, однако готовьтесь к трудностям. Не все получится с первого раза.

Близнецы

Очень насыщенный день. На работе вас ждут сплошные переговоры. Придется взять на себя ответственность и исправлять ошибки коллег. Не бойтесь сделать что-то не так.

Рак

Очень продуктивный день. Вы сможете правильно организовать свое время и за короткий промежуток успеете все, что запланировали. Вечером позвоните родителям. Они скучают.

Лев

Вы будете просто-таки генерировать новые интересные идеи. Поделитесь ими с начальством. Вполне возможно, вы получите одобрение и зеленый свет к действию.

Дева

День обещает много интересных знакомств. Если вы хотите понравиться собеседнику, будьте более уверены в себе. Все проблемы, которые у вас могут возникнуть, решатся сами собой.

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Весы

Первую половину дня Весам стоит посвятить работе. Не отвлекайтесь на пустые разговоры и не откладывайте в долгий ящик важные дела. Вполне вероятно, что после обеда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые полностью изменят ваши планы.

Скорпион

Ваша проблема заключается в том, что вы витаете в облаках и упорно не замечаете элементарных вещей. Спуститесь на землю, иначе потом не оберетесь проблем.

Стрелец

Стрельцы предстанут перед сложным выбором, от которого будет зависеть их дальнейшая судьба. Постарайтесь сконцентрироваться на самом главном. Доверяйте своей интуиции.

Козерог

Сложный день, который сулит вам ссоры и конфликты как на работе, так и дома. Держите себя в руках и не провоцируйте оппонента. Иначе конфликт затянется.

Водолей

Прекрасный день. Вероятны денежные поступления или новые интересные предложения по работе. Побольше оптимизма и поменьше болтайте.

Рыбы

Рыбам с самого утра захочется кардинально изменить свою жизнь ― разорвать токсичные отношения, сменить работу или переехать в другой населенный пункт. Принимайте решения с холодной головой.

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