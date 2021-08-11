Банановое мороженое станет любимым летним десертом всех сладкоежек, а также приверженцев правильного питания. В состав этого мороженого входят только бананы, орехи и сливки, а значит, его очень просто приготовить в домашних условиях. А если взять именно кокосовые сливки, то такой десерт оценят даже веганы. Читайте в нашем материале пошаговый рецепт бананового мороженого от суперфиналиста «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича и наслаждайтесь непередаваемым вкусом этого низкокалорийного десерта.

Ингредиенты:

бананы — 3 шт.

сливки нежирные (или кокосовые) — 100 мл

орехи — по вкусу

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Способ приготовления:

Очистите бананы от кожуры и нарежьте на крупные кружочки. Выложите бананы в силиконовую форму или пластиковый контейнер и поставьте в морозилку на 2—8 часов. Переложите замороженные бананы в блендер, добавьте орехи и измельчите. Добавьте сливки и еще раз взбейте массу блендером. Выложите мороженое в креманки и украсьте по вкусу орехами, ягодами, шоколадом, кокосовой стружкой и пр.

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