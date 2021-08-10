Как правильно распланировать свой рацион? Как выстроить свое питание так, чтобы оно было не только вкусным, но и полезным? Тренер проекта «Зваженi та щасливі» Марина Боржемская подготовила примеры правильного питания на неделю, которое поможет держать свое тело в форме. Подробнее читайте в материале.

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Правильное питание на 7 дней от Марины Боржемской

Завтрак: овсяная каша, или творожная запеканка, или отварное яйцо с творогом.

Первый перекус: кефир или йогурт, два хлебца, или взбитый кефир с ягодами, или горсть орехов, или тост из цельнозернового хлеба и авокадо.

Обед: овощной суп, рагу с курицей, или уха с овощами гриль и с рыбой, или куриные фрикадельки с салатом с капустой и зеленым горошком, или отварное мясо со свекольным салатом с черносливом и орехами.

Второй перекус: запеченное яблоко или банан с яблоком.

Ужин: теплый салат с телятиной, или куриная грудка с морковью и зеленым горошком, или тушеная капуста с зеленым горошком, или запеченная цветная капуста, греческий салат.

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